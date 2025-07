CoopVoce, la nuova EVO 150 offre tutto per soli 6,90€ al mese per sempre

CoopVoce ha deciso di rilanciare la sfida nel settore delle offerte mobili proponendo una promozione particolarmente aggressiva: EVO 150. Con questa nuova offerta, l’operatore virtuale punta a intercettare utenti attenti sia al prezzo che alla qualità, offrendo una delle soluzioni più equilibrate e stabili oggi disponibili.

Cosa include EVO 150

L’offerta EVO 150 comprende minuti illimitati, 1000 SMS e 150 giga in 4G al costo fisso di 6,90€ al mese per sempre. Non ci sono costi nascosti, né vincoli futuri. Questo significa che il prezzo resterà invariato anche in caso di aggiornamenti tariffari da parte del gestore. L’attivazione è completamente gratuita per chi aderisce entro il 30 luglio 2025, rendendo ancora più interessante la proposta sul piano economico.

Un prezzo senza precedenti per CoopVoce

Rispetto alla precedente offerta del gestore, che includeva 200 giga a 8,90€, la nuova EVO 150 rappresenta un passo avanti in termini di convenienza. Pur offrendo meno giga, il prezzo inferiore la rende estremamente competitiva, soprattutto per chi ha un consumo medio di dati ma cerca affidabilità e trasparenza. CoopVoce conferma così la propria intenzione di restare al passo con le promozioni dei principali concorrenti, ma senza inseguire la corsa ai giga a tutti i costi.

Perché scegliere CoopVoce

A differenza di molti altri operatori virtuali, CoopVoce si distingue per la stabilità della sua offerta e la totale assenza di rimodulazioni. Inoltre, la copertura 4G è garantita grazie all’infrastruttura di rete su cui si appoggia, assicurando prestazioni solide e costanti. Il gestore si rivolge a chi preferisce chiarezza e servizio clienti affidabile, piuttosto che pacchetti estremamente ricchi ma poco trasparenti.

Una scelta concreta per chi vuole risparmiare

Con EVO 150, CoopVoce propone una delle offerte più complete della fascia medio-bassa del mercato, confermandosi un’alternativa valida anche per chi finora si era affidato ai grandi nomi della telefonia. La scelta ora potrebbe tornare molto comoda a chi vuole tutto senza spendere troppo, trovando in CoopVoce la soluzione giusta.