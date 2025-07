Switch 2, Joy-Con difettosi? Potrebbe essere solo il cavo HDMI

Con l’arrivo delle prime versioni della Nintendo Switch 2, cominciano a circolare segnalazioni di problemi ai Joy-Con. Input che non rispondono, movimenti in ritardo o disconnessioni improvvise. Ma a sorpresa, non sempre è colpa dei controller stessi. Alcuni utenti stanno scoprendo che il problema potrebbe dipendere dal cavo HDMI utilizzato per collegare la console al televisore.

Sembra infatti che alcuni cavi, specie quelli economici o datati, causino latenze nella trasmissione del segnale video, che si traducono in un’esperienza di gioco rallentata o poco precisa. Di conseguenza, i giocatori tendono a pensare che sia il Joy-Con ad avere un malfunzionamento, mentre il problema risiede nel collegamento tra la console e lo schermo. Nintendo, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma diverse community di appassionati e tecnici specializzati stanno convergendo su un punto, che sostituire il cavo HDMI con uno certificato e ad alta velocità risolve spesso il problema.

False diagnosi per Nintendo Switch 2, il cavo HDMI può influire e creare problemi

Questa situazione evidenzia quanto la percezione del malfunzionamento, nel mondo tech, possa spesso trarre in inganno. In una console come la Nintendo Switch 2, che mira ad alzare l’asticella delle performance mantenendo la portabilità, ogni dettaglio dell’esperienza conta. E un semplice cavo può compromettere ore di gioco. Chi ha già in mano una Switch 2 e nota comportamenti strani con i Joy-Con, farebbe bene a controllare prima di tutto la qualità del proprio cavo HDMI.

In alcuni casi, è stato osservato che persino i televisori di fascia più alta possono introdurre input lag se le impostazioni di elaborazione video non sono ottimizzate. Per ottenere una risposta immediata dai Joy-Con, molti esperti consigliano di attivare la modalità “Game Mode” sulla TV, una funzione ormai presente nella maggior parte dei modelli recenti, pensata proprio per ridurre ogni ritardo tra controller e immagine proiettata sullo schermo. Vale anche la pena ricordare che, durante i primi mesi di commercializzazione, non è raro che alcune periferiche mostrino problemi minori. Nintendo potrebbe rilasciare firmware correttivi o ottimizzazioni nei prossimi mesi, anche in base al feedback degli utenti e dei tester iniziali.