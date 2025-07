Google limita la batteria del Pixel 6a dall’8 luglio

L’8 luglio segna una data cruciale per i possessori del Pixel 6a: Google rilascerà un aggiornamento obbligatorio basato su Android 16, progettato per intervenire sulla batteria del dispositivo. L’intervento non riguarderà ogni unità, ma solo quelle considerate “a rischio” da Big G. Il problema? Al momento non esiste un criterio chiaro per capire se il proprio smartphone sarà effettivamente interessato. La casa di Mountain View ha specificato che le limitazioni verranno attivate dopo 400 cicli di ricarica, ma non è detto che questo sia l’unico parametro preso in considerazione. Alcuni utenti, infatti, pur avendo superato quella soglia, risultano esclusi dal programma di supporto.

Supporto parziale e scelte obbligate: i limiti della strategia di Google

Le modifiche previste ridurranno sia la capacità residua della batteria, sia le prestazioni di ricarica, con l’obiettivo secondo Google di contenere problematiche legate all’usura e al surriscaldamento. Tuttavia, l’assenza di informazioni trasparenti e verificabili ha generato confusione e malcontento. Il sistema notificherà agli utenti il superamento di 375 cicli, ma non spiegherà nel dettaglio l’impatto che subiranno i singoli dispositivi. Google ha rimosso le immagini di sistema necessarie per effettuare downgrade manuali, impedendo così agli utenti di aggirare l’aggiornamento.

Per mitigare l’effetto di questa decisione, Google ha messo a disposizione alcune forme di assistenza. Gli utenti dei Pixel 6a coinvolti potranno ottenere la sostituzione gratuita della batteria, un rimborso in denaro oppure un credito sconto per l’acquisto di un nuovo Pixel. Tuttavia, anche l’accesso a queste soluzioni dipende da fattori non del tutto trasparenti. Alcuni telefoni che sembrerebbero idonei, infatti, risultano esclusi dal supporto dopo la verifica sul sito ufficiale.

Il sospetto è che l’identificazione dei dispositivi vulnerabili si basi su criteri di produzione noti solo internamente, come particolari lotti di componenti difettosi. Google potrebbe quindi conoscere esattamente quali telefoni rischiano problemi gravi alla batteria, ma non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali. Questa gestione ha alimentato le polemiche, specialmente dopo che il nuovo Pixel 9a ha introdotto un sistema di assistenza alla batteria non disattivabile. Un segnale che il controllo attivo sull’autonomia dei dispositivi potrebbe diventare la norma.