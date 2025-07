Copilot: il chatbot AI ottimizza Outlook

Al giorno d’oggi capita spesso di dover inviare un numero considerevole di email. Che sia per lavoro o per comunicare con colleghi, l’invio di email diventa sempre più frequente. Ciò, di conseguenza, richiede del tempo oltre che molta concentrazione, ma oggi per fortuna non mancano soluzioni pensate appositamente per andare incontro alle esigenze degli utenti. Pensiamo infatti all’intelligenza artificiale che consente ormai di portare a termine compiti comuni, ma anche complessi, in poco tempo. Tra le principali soluzioni basate sull’AI, c’è Copilot.

Soluzione progettata e lanciata sul mercato da Microsoft per generare testi in poco tempo, ma non solo. L’integrazione di Copilot in Outlook mette a disposizione davvero tantissimi vantaggi. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito.

Copilot: l’assistente AI in Outlook

A volte vi capita di non trovare le parole più appropriate per scrivere un’email? Oggi, però, grazie all’integrazione dell’AI di Microsoft in Outlook tale problema sarà solamente un lontano ricordo. Non a caso, infatti, così come chatbot come ChatGPT, Copilot consente di generare testi in pochissimo tempo.

E’ bene però sapere che per procedere con l’utilizzo di Copilot in Outlook, l’utente deve sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365, con Copilot incluso, e un abbonamento a Copilot Pro o a Copilot per Microsoft 365. Una volta sottoscritto uno degli abbonamenti citati, l’utente ha la possibilità di usufruire della funzione che consente di scrivere email in pochi secondi.

L’unica cosa da fare, infatti, è di fornire le giuste indicazioni all’intelligenza artificiale sul testo che si vuole generare. E’ possibile scegliere il tono, il consento, la lunghezza, ma non solo. Giunti a questo punto sarà piuttosto chiaro che questa soluzione basata sull’intelligenza artificiale rappresenta un vero e proprio alleato per gli utenti che necessitano di scrivere giornalmente email di lavoro e non. Non vi resta che provarlo se non l’avete ancora fatto.