Copilot: ecco come utilizzarlo su Word per semplificare i testi

Scrivere, creare presentazioni o analizzare importanti dati possono essere compiti del tutto complessi e, di conseguenza, richiedono tempo e concentrazione da parte di chi deve occuparsi di portarli a termine. Per andare però incontro alle esigenze degli utenti, strumenti come Copilot consentono ormai di semplificare e ridurre i tempi grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Non a caso, infatti, Copilot è ormai diventato uno strumento integrato in Microsoft 365 e ciò consente di creare progetti di studio o di lavoro senza perdere troppo tempo. Sono tanti al giorno d’oggi gli utenti che decidono di utilizzare Word chiedendo aiuto a Copilot. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di Copilot in Word.

Copilot: ecco come ottimizzare l’uso di Word

Tutti conoscono da anni Word, uno strumento progettato nei minimi dettagli per poter scrivere documenti grazie a una ricca serie di funzionalità disponibili. Nel corso degli anni, però, i passi avanti fatti dalla tecnologia hanno portato all’ottimizzazione di questi semplici strumenti. L’integrazione di Copilot, infatti, va a migliorare inevitabilmente le vecchie funzionalità. Nello specifico, oggi con Copilot è possibile ottenere spiegazioni semplici, riassunti chiari ma anche dei suggerimenti nel caso in cui si abbiano poche idee per riscrivere un paragrafo.

Per ottenere tutto ciò, è necessario che l’utente fornisca sempre prompt adeguati. Solamente in questo modo l’AI sarà in grado di condurre ricerche dettagliate e offrire, di conseguenza, output precisi e adeguati al contesto richiesto. Si può dunque chiedere di riscrivere un testo per semplificarlo o adattarlo a un determinato pubblico, che può essere ad esempio di colleghi di lavoro o alunni. Non manca inoltre la possibilità di ottenere elenchi puntati da lunghi testi o di effettuare una trasformazione di un testo dalla voce passiva ad attiva.

Se siete tra coloro che giornalmente utilizzano l’intelligenza artificiale per portare a termine compiti e progetti, Copilot può rappresentare un ottimo alleato.