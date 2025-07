1Mobile: tantissimi giga in 5G ad un prezzo super con questa offerta

Attualmente un elemento imprescindibile nella vita di ognuno di noi e l’offerta attiva sul suo numero di cellulare, quest’ultima consente di accedere a minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare costantemente su Internet con il nostro device, queste caratteristiche devono essere presenti nelle giuste quantità in modo da consentire un utilizzo costante e senza preoccupazioni e soprattutto in grado di portarci alla fine del mese senza la paura di restare disconnessi.

Di conseguenza, un dettaglio da non prendere certamente sottomano e la scelta dell’offerta da attivare all’interno del nostro numero di cellulare, quest’ultima infatti deve permetterci di usufruire di tutto il necessario per un’esperienza d’uso godibile e soddisfacente, fortunatamente in Italia i provider telefonici non mancano e questi ultimi mettono a disposizione cataloghi davvero molto ampi e ricchi di possibilità.

Oggi vi segnaliamo proprio una super offerta lanciata dal provider tinto di rosso 1Mobile, l’operatore in questione da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per quanto riguarda i consumatori dal momento che offre promozioni davvero interessanti e con costi davvero competitivi, non a caso sul suo sito ufficiale è arrivata una promo davvero ottima, vediamo insieme cosa offre.

Tantissimi giga in 5G

L’offerta di cui parliamo oggi vi garantisce la bellezza di 260 GB in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo mensile pari a 4,99 € per il primo mese e poi 8,99 € al mese a partire dal secondo, come se non bastasse però che effettua la portabilità goderà dell’attivazione completamente gratuita mentre i nuovi clienti dovranno pagare un costo di 10 €, il dettaglio decisamente sorprendente è che l’offerta consente di godere della portabilità completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza, un plus che ha allo stato attuale davvero pochi provider offrono.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è effettuare la procedura di attivazione online direttamente sul sito ufficiale di 1Mobile.