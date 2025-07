WWE 2K25 su Switch 2: la prima sfida next-gen di Nintendo

Chi segue il wrestling con passione sa quanto sia coinvolgente vedere in azione sullo schermo le stesse acrobazie e colpi di scena che infiammano le arene dal vivo. E se sei anche fan di Nintendo, c’è una bella novità all’orizzonte: WWE 2K25 sta per arrivare su Switch 2. Segnati questa data: mercoledì 23 luglio.

Wrestling senza compromessi: WWE 2K25 mette alla prova la nuova Switch

Questa volta non si tratta di un adattamento ridotto o di una versione “lite” come successo in passato. WWE 2K25 porta con sé tutta l’esperienza completa a cui i fan sono abituati: dalle modalità narrative come Showcase e MyRise, che ti permettono di rivivere momenti storici o di scalare la vetta partendo da zero, fino alla modalità creativa WWE Universe, ideale per chi ama personalizzare ogni dettaglio. Il roster è ricco di leggende intramontabili, ma anche di nuovi volti che stanno riscrivendo la storia del wrestling.

Il vero salto di qualità è grazie alla potenza di Switch 2. Se ricordi la versione traballante di WWE 2K18 su Switch, con caricamenti interminabili e animazioni legnose, preparati a una rivoluzione. Ora trovi texture nitide, movimenti più fluidi e credibili, e un’esperienza di gioco che regge bene sia in modalità docked, sia in portabilità. Insomma, un wrestling da viaggio che finalmente non sacrifica la qualità.

È vero, il supporto delle terze parti su Switch 2 è ancora agli inizi, e non tutti i titoli hanno avuto successo commerciale. Ma l’arrivo di un nome importante come WWE 2K25, con una versione all’altezza delle aspettative, manda un messaggio chiaro: Switch 2 non è solo per Mario e Zelda. Ora è pronta anche a conquistarsi una sedia pieghevole sul ring.

Il debutto di WWE 2K25 su Switch 2 rappresenta anche un banco di prova importante per la nuova console Nintendo, spesso accusata di essere tecnicamente indietro rispetto a PlayStation e Xbox. L’arrivo di titoli multipiattaforma ben ottimizzati come questo potrebbe segnare un cambio di passo decisivo, aprendo la strada a una nuova generazione di giochi “tripla A” anche su dispositivi portatili. La sfida adesso è mantenere alta la qualità nei futuri porting e dimostrare che Switch 2 può davvero competere nel campo del gaming più esigente.