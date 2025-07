Il nuovo CD trasparente di Lorde fa parlare di sé

L’uscita del nuovo album di Lorde, intitolato Virgin, ha suscitato un interesse notevole non solo per la musica, ma anche per una scelta di design piuttosto insolita. Infatti, l’unica versione fisica disponibile dell’album è un CD completamente trasparente. Tale particolare edizione, che si è esaurita rapidamente sullo store ufficiale di Lorde, è stata inoltre pubblicizzata come “completamente riciclabile”, una scelta in linea con l’impegno ecologista dell’artista. Una caratteristica che, se da un lato cattura l’attenzione per la sua originalità estetica, dall’altro ha creato non pochi problemi ai fan. Molti si sono trovati, infatti, a dover affrontare difficoltà nel riprodurre il disco su lettori CD tradizionali. Soprattutto su quelli più vecchi o meno tecnologicamente avanzati. La frustrazione degli utenti è rapidamente emersa sui social, come Reddit e TikTok che sono diventati luoghi di sfogo e confronto. Diversi acquirenti hanno condiviso video e messaggi in cui mostrano come i loro dispositivi non riconoscano il disco trasparente.

Lorde presenta il suo CD trasparente: ma c’è qualcosa che non va

Nonostante l’aspetto elegante e il potenziale valore collezionistico, la funzionalità del disco ha deluso molti. Alcuni utenti hanno raccontato di aver riscontrato problemi in più lettori, con il disco che non veniva riconosciuto. Mentre altri sono riusciti a estrarre le tracce attraverso il computer, ma lamentando una qualità audio inferiore rispetto al normale. Con distorsioni e clipping evidenti. La situazione sembra migliore solo per chi dispone di lettori con sensori più moderni, ma ciò non aiuta coloro che continuano ad usare apparecchiature più tradizionali.

Al momento, né Lorde né la sua etichetta discografica hanno rilasciato commenti ufficiali per rispondere alle difficoltà sollevate dagli acquirenti. L’opinione generale raccolta tra i fan è di delusione, con molte persone che riconoscono la scelta estetica, ma rimproverano una scarsa considerazione per la praticità e la compatibilità. In molti avrebbero preferito una soluzione che unisse design innovativo e funzionalità, come la stampa su CD tradizionali, evitando così problemi di riproduzione.