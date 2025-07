Passa a Vodafone: 100 Giga, 5G e SIM gratis a 6,99€ al mese!

Se stai pensando di cambiare operatore e arrivi da Iliad, Poste Mobile o uno degli altri virtuali, potresti voler dare un’occhiata a quello che propone Vodafone. Stavolta l’offerta è davvero interessante, soprattutto se ti affascina l’idea di avere tanti Giga, pochi pensieri e una rete che non ti abbandona quando ti serve.

100 Giga e 5G a 6,99€: la nuova offerta Vodafone per chi cambia operatore

Con 6,99 euro al mese ti porti a casa 100 Giga di traffico dati — sì, 100 — e puoi navigare anche in 5G, se hai un dispositivo compatibile e vivi in una zona coperta. Non c’è costo di attivazione se fai tutto online, e neanche spese di spedizione per la SIM: arriva gratis direttamente a casa tua. Una bella comodità, soprattutto se non ami perdere tempo in negozio.

Ma non è tutto. Nell’offerta sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani, fissi e mobili. E se ti capita di viaggiare in Europa, puoi usare 8,8 Giga dei tuoi 100 senza costi extra. In pratica, ti porti dietro internet e chiamate anche quando sei in giro per il continente.

Certo, come tutte le offerte “illimitate”, anche questa ha qualche condizione per evitare usi strani o eccessivi: per esempio, il tuo traffico verso altri operatori non deve superare certi limiti giornalieri. Ma nulla che un utilizzo normale dello smartphone non rispetti già di per sé.

E se vuoi davvero dimenticarti delle ricariche manuali, puoi attivare l’addebito automatico su carta o PayPal. Il credito si ricarica da solo ogni volta che scende sotto i 5 euro, così non rischi di restare a secco proprio quando serve.

C’è però un dettaglio importante: questa promo è riservata a chi arriva da certi operatori virtuali (come Iliad, CoopVoce, Spusu, ecc.) e non è attivabile se vieni da ho. Mobile o Fastweb. Ma se rientri nei requisiti, ti basta un clic e sei dentro.

In più, con il piano tariffario Vodafone 25 New hai accesso a servizi extra come la segreteria telefonica, il “chiamami” e la continuità di servizio, così resti sempre raggiungibile anche se finisci il credito.

Insomma, per chi cerca una connessione solida, tanti giga e una gestione semplice, può essere un’occasione da cogliere.