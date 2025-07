RedMagic Astra Tablet

Il nuovo RedMagic Astra Gaming Tablet è ora ufficialmente disponibile anche sul mercato italiano. Il dispositivo, pensato per un’utenza orientata al gaming ad alte prestazioni, si inserisce nella fascia alta dei tablet Android, con un hardware di livello desktop e configurazioni spinte fino a 24 GB di RAM e 1 TB di archiviazione.

Display da 12,1 pollici e refresh rate a 144Hz

Uno dei punti centrali del RedMagic Astra Gaming Tablet è il display IPS da 12,1 pollici, con risoluzione 2,5K (2560 × 1600 pixel) e refresh rate a 144Hz. Il pannello supporta una luminosità massima di 600 nit e offre una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Questa configurazione lo rende adatto sia al gioco competitivo che alla fruizione multimediale ad alta qualità, con tempi di risposta rapidi e ampia fedeltà cromatica.

Sotto la scocca, il tablet monta un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso dei flagship Android più recenti. È supportato da due configurazioni di memoria: 12 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB UFS 4.0 e 24 GB di RAM con 1 TB di storage. Le prestazioni sono elevate in tutte le condizioni d’uso, con particolare attenzione alle sessioni di gioco prolungate. Il sistema è inoltre ottimizzato con raffreddamento attivo a doppia camera di vapore, per mantenere basse le temperature anche sotto stress.

Il formato simmetrico del RedMagic Astra è pensato per l’uso in orizzontale. Il telaio è in metallo, con linee nette e cornici sottili. Il peso di 613 grammi e lo spessore di 6,5 mm lo rendono maneggevole, pur mantenendo una struttura solida. L’audio è affidato a quattro speaker stereo con supporto DTS:X Ultra, disposti in configurazione bilanciata per un’uscita potente e direzionale, pensata per il gaming e i contenuti multimediali.

Il comparto energetico del RedMagic Astra è composto da una batteria da 10.000 mAh, che assicura un’autonomia prolungata anche in uso intenso. Il tablet supporta la ricarica rapida a 80W, tramite porta USB-C, e può passare dallo 0 al 100% in circa 55 minuti. È presente anche una modalità di protezione termica durante la carica, utile nelle sessioni di gioco collegate alla rete elettrica. La combinazione tra capacità elevata e ricarica veloce garantisce una buona continuità d’uso.

A bordo c’è RedMagic OS, basato su Android 15, con interfaccia personalizzata e funzionalità dedicate al gaming. Tra queste ci sono ottimizzazioni delle prestazioni in tempo reale, possibilità di registrare gameplay, personalizzare le notifiche e abilitare la modalità “Game Space”. Il dispositivo è compatibile con RedMagic Keyboard e RedMagic Smart Magnetic Stylus, acquistabili separatamente, per espandere l’utilizzo in ambito produttivo e creativo.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il RedMagic Astra Gaming Tablet è già acquistabile in Italia tramite il sito ufficiale del marchio. Le due varianti disponibili sono:

12 GB RAM / 256 GB ROM: 649€

24 GB RAM / 1 TB ROM: 849€

Entrambe le versioni sono disponibili nella colorazione Midnight Black. La confezione di vendita include un caricabatterie da 80W e un cavo USB-C. Non sono invece inclusi accessori come tastiera o pennino, che vanno acquistati a parte. La disponibilità è immediata, con spedizioni attive su tutto il territorio italiano.