Donkey Kong Bananza

Dopo mesi di indiscrezioni, Donkey Kong Bananza è finalmente realtà. Il nuovo capitolo della saga, in sviluppo presso il team di Nintendo EPD, lo stesso responsabile di Super Mario Odyssey, segna il ritorno in grande stile dello storico personaggio, con un titolo interamente 3D e inedito per Nintendo Switch.

Il ritorno di un’icona in chiave moderna

Il gioco si presenta come un’evoluzione naturale del platform 3D classico, con un’impostazione che richiama fortemente Super Mario Odyssey, ma trasportata nell’universo di Donkey Kong. Le prime immagini e dettagli emersi in rete mostrano ambientazioni tropicali, giungle rigogliose, miniere sotterranee e città bananifere, in linea con l’estetica caotica e surreale tipica della serie. Lo stile grafico è colorato, con texture dettagliate e animazioni fluide.

Donkey Kong Bananza rappresenta una delle produzioni più ambiziose della fase finale del ciclo vitale di Nintendo Switch. Il progetto ha alle spalle un team con esperienza nella progettazione di mondi aperti e level design verticale, caratteristica distintiva di Odyssey. Il focus sembra essere sull’esplorazione libera, con livelli ricchi di segreti, missioni secondarie e sfide basate su abilità acrobatiche.

Pur mantenendo la classica struttura platform 3D, Donkey Kong Bananza introduce nuove dinamiche di movimento, tra cui l’arrampicata su liane, l’utilizzo di barili a propulsione e un sistema di rotolamento multi-direzionale. Alcuni elementi iconici, come Diddy Kong e Cranky, torneranno come personaggi giocabili o alleati, con abilità uniche. Inoltre, ci saranno collezionabili nascosti, simili alle lune di Odyssey, chiamati “Nanners”.

Secondo le prime anticipazioni, il titolo avrà una mappa centrale esplorabile, da cui partire per accedere ai diversi mondi. Ogni area sarà caratterizzata da temi visivi e sonori distinti, con una colonna sonora originale firmata da compositori interni a Nintendo. L’approccio narrativo sarà leggero, ma più articolato rispetto ai capitoli precedenti, con dialoghi umoristici e situazioni assurde tipiche dell’universo Donkey Kong.

L’ultimo capitolo principale della serie è stato Donkey Kong Country: Tropical Freeze, uscito originariamente su Wii U e poi rieditato su Switch nel 2018. Da allora, il franchise non ha più avuto un titolo completamente nuovo, alimentando l’attesa dei fan. Donkey Kong Bananza si propone di rilanciare il personaggio in chiave moderna, riportandolo al centro dell’offerta first party Nintendo.