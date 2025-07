Microsoft rivoluziona Windows: addio alla schermata blu

Il leggendario schermo blu che per anni ha accompagnato i momenti peggiori degli utenti Windows è destinato a scomparire. Microsoft ha annunciato la fine della celebre “Blue Screen of Death”, simbolo universale degli errori di sistema. A sostituirla sarà una schermata nera, essenziale e minimalista, che mostra solo un messaggio standard con il codice dell’errore e il nome del file coinvolto. Scompare anche il QR code, utile per diagnosticare il problema. Ma dietro questa modifica estetica c’è una precisa scelta strategica. Microsoft sta intervenendo in profondità sulla struttura di Windows per evitare che si ripetano crisi informatiche su scala globale come quella del 2023.

Sicurezza Windows: Microsoft alza le barriere del sistema

La nuova “Black Screen of Death” è solo la ciò che si vede in superficie di un lavoro molto più grande. L’iniziativa, avviata dopo l’incidente causato da un driver difettoso distribuito da CrowdStrike, punta a rafforzare Windows. Quell’evento aveva lasciato a terra aeroporti, bloccato le casse dei supermercati e reso inaccessibili i dati sanitari in numerosi ospedali. Pur non essendo colpevole diretto, Microsoft ha riconosciuto la fragilità della sua piattaforma e ha deciso di agire su ogni livello del sistema operativo.

L’aggiornamento di Windows 11 alla versione 24H2 segna così l’inizio di una nuova era per la sicurezza. Microsoft introduce il programma “Virus Initiative 3.0”, che cambia le regole del gioco per i produttori di software di protezione. Le aziende dovranno ora adottare un metodo di rilascio progressivo, definito “deployment rings”, che consente di monitorare gli aggiornamenti in modo controllato. Se qualcosa va storto, la diffusione può essere interrotta prima che milioni di dispositivi vengano colpiti. Non ci sarà quindi più spazio per quei numerosi aggiornamenti lanciati un po’ alla cieca.

Ancor più radicale è la scelta di limitare l’accesso al kernel di Windows. Gli antivirus e gli altri software di sicurezza non potranno più agire in profondità nel sistema, ma dovranno funzionare come comuni applicazioni in modalità utente. Questa modifica riduce drasticamente il potenziale distruttivo di eventuali bug. In contemporanea a tutto ciò, Microsoft ha anche migliorato i meccanismi di gestione dei crash e il sistema di ripristino. Se un errore impedisce il riavvio del dispositivo, entra in funzione la nuova modalità “quick machine recovery”, con cui l’azienda potrà intervenire da remoto per correggere il problema. La funzionalità sarà disponibile per tutte le edizioni di Windows 11, ma richiederà l’abbandono definitivo di Windows10.