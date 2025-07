CoopVoce vs Optima Mobile: le offerte low cost fino a 150GB a prezzi bomba

Nel panorama delle offerte mobili economiche, CoopVoce ed Optima propongono due promozioni particolarmente interessanti. Entrambe puntano a conquistare nuovi utenti con tariffe vantaggiose, ma si differenziano per quantità di giga, struttura dei costi e servizi inclusi. Le soluzioni in questione sono state tra le più scelte in assoluto durante gli ultimi mesi.

EVO 150 di CoopVoce: qualità e semplicità a 6,90€

La proposta di CoopVoce si chiama EVO 150 e include minuti illimitati, 1000 SMS e 150 giga in 4G ogni mese, al prezzo fisso di 6,90€ al mese per sempre. Un’offerta che si posiziona nella fascia alta del mercato, con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo. Il costo è invariato nel tempo e non prevede vincoli o costi nascosti. Inoltre, l’attivazione è gratuita per chi sceglie questa promo entro il 30 luglio 2025. Un altro aspetto rilevante è il recente ribasso rispetto alla precedente tariffa da 8,90€ per 200 giga, segnale evidente della volontà di rendere la nuova offerta ancora più accessibile.

Super Mobile Smart di Optima: minimo costo, benefici reali

Optima risponde con Super Mobile Smart, una tariffa ancora più economica: 4,95€ al mese. Include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. L’attivazione richiede un pagamento una tantum di 9,90€, ridotto rispetto al prezzo standard, con spedizione gratuita. Il primo mese ha un costo complessivo di 14,85€, ma poi il canone resta stabile. L’offerta è aperta a tutti, senza limiti di operatore, e chi porta un amico ottiene 5€ di ricarica omaggio. Va sottolineato anche il riconoscimento ricevuto nel 2025 come “Prodotto dell’Anno” nella categoria Telecomunicazioni Mobili.

Confronto finale

La proposta di CoopVoce offre più giga, SMS in quantità superiore e una rete affidabile, a un prezzo leggermente più alto ma fisso. Optima punta su un canone più basso e un ottimo equilibrio tra prezzo e servizi, risultando ideale per chi vuole contenere la spesa. Entrambe si rivolgono a un pubblico attento al costo, ma con esigenze diverse in termini di connettività.