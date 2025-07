Mercedes Classe C: arrivano le foto spia della nuova elettrica

La storia della Mercedes Classe C si prepara a un’importante evoluzione. Se da un lato gli ingegneri stanno aggiornando la versione termica, dall’altro si sta delineando un progetto completamente nuovo, capace di ridefinire la berlina. Si tratta di una Classe C completamente elettrica. Una vettura sviluppata secondo i principi dell’innovazione e dell’efficienza. Non si tratterà solo di una conversione elettrica, ma di un’auto nata con una filosofia differente. Con un design avveniristico e soluzioni tecniche pensate per affrontare il futuro della mobilità. Le prime immagini parlano chiaro: il design rompe con la tradizione. Il frontale della nuova Classe C a zero emissioni elimina la griglia classica. La quale viene sostituita con una superficie uniforme e un’unica presa d’aria sottile.

Dettagli emersi sulla nuova Mercedes Classe C elettrica

I fari, anche se non definitivi, promettono uno stile luminoso distintivo e ricco di tecnologia. Come quello già visto su altri modelli della gamma elettrica Mercedes. Le linee laterali si distinguono per la pulizia e la cura nei dettagli. Maniglie a filo, cerchi aerodinamici e minigonne ben integrate non sono solo vezzi estetici. Ma contribuiscono attivamente alla riduzione della resistenza all’aria e all’occultamento del pacco batterie. Mantenendo proporzioni equilibrate.