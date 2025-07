Google rivoluziona le finestre di dialogo: un nuovo look per Android

Google sta lavorando per la creazione di un’interfaccia Android più moderna e coerente. Senza annunci ufficiali o comunicati, l’azienda ha infatti introdotto un aggiornamento estetico alle finestre di dialogo per le autorizzazioni. La novità, però, non riguarda tutti gli utenti. Almeno per il momento è disponibile soltanto per coloro che hanno installato la Beta 2.1 di Android16 QPR1 su un dispositivo Pixel.

Google e Android 16: cosa cambia davvero e quando arriva per tutti

Questa nuova grafica arriva in concomitanza con l’aggiornamento Google Play di giugno 2025. I cambiamenti sono ben visibili. I pulsanti ora appaiono più sottili, con un design meno marcato. Il contrasto dei colori si inverte rispetto al passato, passando da uno sfondo chiaro con scritte scure a una soluzione più moderna, con sfondo scuro e testo chiaro. Il tutto si adatta al tema del dispositivo, mantenendo uniformità visiva. Il restyling segue le linee guida di Material 3 Expressive, lo stile scelto da Google per dare un’identità più elegante e coerente ai suoi sistemi.

Android 16 QPR1 rappresenta il primo aggiornamento trimestrale della nuova versione del sistema operativo. Insieme alle nuove finestre di dialogo, porta con sé anche altre novità, come la rinnovata modalità desktop. Chi vuole accedere già oggi a questi cambiamenti però deve necessariamente aderire al programma Beta ufficiale. In più, è fondamentale che il dispositivo abbia ricevuto l’aggiornamento Google Play di Giugno 2025.

Per verificare la presenza dell’update, è sufficiente accedere alle impostazioni del sistema, quindi entrare nella sezione “Sicurezza e privacy”, da lì proseguire su “Sistema e aggiornamenti” e infine su “Aggiornamento di sistema Google Play”. Se la data risulta ancora ferma al 1° maggio 2025, sarà necessario forzare la ricerca di nuovi aggiornamenti. Una volta completata l’installazione, il dispositivo si riavvierà, rendendo operative le nuove finestre di dialogo. Insomma, tutto ciò è un’ulteriore prova dell’impegno di Google nel rendere Android più accessibile, moderno e visivamente armonico. Chi ama avere un sistema sempre aggiornato, dovrà solo attendere pochi mesi per provare tutte le novità senza passare per il canale Beta.