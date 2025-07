Gemini Space: il nuovo centro intelligente firmato Google

Google è pronta a rivoluzionare ancora una volta il modo in cui interagiamo con i nostri smartphone. Con Gemini Space, una nuova funzione in fase di sviluppo esclusiva per la gamma Pixel, l’ azienda punta a creare uno spazio intelligente, in grado di adattarsi alle abitudini dell’utente e aggiornarsi in tempo reale. Non si tratta di un semplice widget o di una funzione marginale, Gemini Space sembra voler ereditare il ruolo che fu di Google Now, il celebre assistente ormai non più in uso, ma rivisto con gli strumenti e le potenzialità dell’intelligenza artificiale contemporanea.

Daily Hub e Gemini Space: tra ispirazioni dal passato e nuove ambizioni

Questa nuova funzione non sostituirà soltanto il “Riepilogo” del Pixel Launcher, ma ne rappresenterà una vera e propria evoluzione. Gemini Space offrirà aggiornamenti costanti, suggerimenti, informazioni ambientali e notifiche rilevanti, tutto all’interno di un’interfaccia progettata per semplificare la vita digitale dell’utente. Il tutto alimentato da Gemini, l’IA sviluppata internamente da Google.

Dalle prime informazioni emerse, Gemini Space comprenderà una sotto-funzione chiamata “Daily Hub”, un’area personalizzata in grado di mostrare contenuti e suggerimenti su misura. Questo perché Google sta lavorando su un sistema intelligente in grado di adattarsi continuamente, offrendo al momento giusto ciò che serve davvero.

Tale approccio ricorda le funzioni Now Bar e NowBrief introdotte da Samsung con l’aggiornamento One UI 7. Anche in quel caso, lo scopo è fornire aggiornamenti in tempo reale e una visione giornaliera direttamente sulla schermata di blocco o iniziale. Google però punta a fare un passo in più, integrando in profondità Gemini Space con le app e i servizi del mondo Pixel, per offrire un’assistenza più precisa. Se le promesse verranno mantenute, GeminiSpace potrebbe segnare un ritorno concreto all’assistenza predittiva, ma con una potenza di calcolo e una flessibilità mai viste prima. Insomma, unendo l’esperienza del passato con le potenzialità dell’IA, Google punta a cambiare davvero il modo in cui viviamo lo smartphone ogni giorno.