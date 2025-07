Leapmotor T03: la regina dell’efficienza green e delle vendite

La Leapmotor T03 ha conquistato la vetta delle vendite italiane ad aprile e nello stesso mese, ha dominato anche l’ECOBEST Challenge 2025, il banco di prova più severo per le auto elettriche. L’evento, organizzato dall’associazione indipendente AUTOBEST, ha messo a confronto quindici modelli su strade reali in tutta Europa seguendo le regole dell’autonomia, efficienza e consumo reale. È in questo contest che la compatta Leapmotor ha scritto il suo nome in cima alla classifica. La T03, prodotta dal brand Leapmotor sotto l’ala del gruppo Stellantis, ha infatti stupito tutti. Nessun’altra vettura elettrica aveva mai superato l’autonomia WLTP dichiarata. Lei sì: 290 km reali contro i 265 ufficiali. Una performance certificata dall’indice EcoC 1, che ha segnato un valore record del 109,43%. Chi poteva aspettarsi tanto da una city car?

Numeri da urlo e che fanno la differenza: come la Leapmotor ha sbaragliato la concorrenza

Il segreto del successo della Leapmotor non è stato solo nell’autonomia. I test hanno mostrato anche una straordinaria efficienza energetica. Con 8,06 chilometri per ogni kWh disponibile in batteria, la T03 ha conquistato un altro primato, stavolta nell’indice EcoC 2. Un dato che parla da solo: pochi consumi, tanta strada. E quando si passa alla ricarica? Nessuna sorpresa. L’indice EcoC 4 ha evidenziato un’efficienza complessiva di 6,89 km per kWh effettivamente caricato. Significa meno energia sprecata e più chilometri utili. Un risultato che non arriva da un laboratorio, ma da prove su strada. Le stesse che ogni giorno affrontano gli automobilisti. Una compatta, sì, ma al contempo capace di reggere il confronto con modelli ben più costosi.

L’ascesa della Leapmotor T03 sta nel cambiamento nel modo di muoversi. Le city car elettriche si stanno infatti evolvendo sempre più ed ora garantiscono percorrenze adeguate non solo per l’ambito urbano, ma anche per gli spostamenti extra-cittadini. Il gruppo Stellantis ha scommesso sul marchio cinese, puntando a superare 700 punti vendita in Europa entro l’anno. Un’espansione rapida, alimentata da risultati evidenti.