Google Drive e Chat verso un look più dinamico ed espressivo

Google sta lavorando ad un aggiornamento per le sue principali piattaforme pensate per la produttività – Google Drive e Chat – e nuovi indizi nel codice di sviluppo suggeriscono un’imminente evoluzione del design. L’azienda sembra voler rendere le interfacce più “espressive”, abbandonando parzialmente l’approccio ultra-minimale in favore di elementi visivi più distintivi, intuitivi e soprattutto personalizzabili.

Le anticipazioni arrivano da alcuni sviluppatori che hanno analizzato le ultime versioni beta delle due app. Tra i cambiamenti più evidenti si segnalano icone animate, un uso più deciso del colore, nuove reazioni nei messaggi e una gestione delle cartelle più “visiva” in Drive, con anteprime più grandi e scorciatoie intelligenti.

Un restyling “più incisivo”, Google prepara novità interessanti per Drive e Chat

Il nuovo approccio riflette la strategia di Google di rendere il workspace più umano e meno tecnico, con un’interazione più naturale e dinamica. Una direzione che si inserisce in un contesto più ampio, cioè quello dell’introduzione dell’AI in Google Docs, Gmail e Meet che ha già dimostrato come l’azienda voglia trasformare i suoi strumenti in assistenti digitali attivi e coinvolgenti. Questo comporta la necessità di apportare migliorie su ogni fronte, compreso quello estetico.

Non si tratta solo di bellezza visiva e di favorire la percezione che si ha a primo impatto vedendo le diverse app. Il nuovo design punta anche a migliorare la produttività e ridurre la fatica cognitiva, sfruttando gerarchie più chiare dei diversi elementi, etichette più leggibili e animazioni che aiutano l’utente a comprendere i flussi di lavoro. Le modifiche non sono ancora disponibili per tutti, ma la loro presenza nelle versioni interne suggerisce un rollout imminente, probabilmente entro fine anno. Con questo aggiornamento, Google intende rendere Drive e Chat più accessibili, coinvolgenti e adatti a un ambiente di lavoro ibrido, dove funzionalità ed esperienza utente vanno – e devono andare – di pari passo.