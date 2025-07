iPhone 17 Pro Max: ecco perché molti utenti sceglieranno il nuovo top di Apple

C’è grande attesa per i prossimi smartphone di Apple e in particolare per il top assoluto che sarà iPhone 17 Pro Max. Questo infatti potrebbe concedere agli utenti che lo acquisteranno diversi cambiamenti rispetto ai modelli precedenti, con alcune motivazioni principali che porteranno più persone ad effettuare l’upgrade. Tra queste ci saranno durata della batteria, fotocamera teleobiettivo e funzionalità video avanzate.

Una batteria più grande per un’autonomia record

Secondo le indiscrezioni, il nuovo modello potrebbe diventare più spesso rispetto all’attuale iPhone 16 Pro Max. Un dettaglio che sarebbe giustificato dall’introduzione di una batteria ancora più capiente, potenzialmente superiore ai 4.685 mAh. Si tratterebbe della batteria più grande mai vista su un iPhone, un cambiamento pensato per chi fa un uso intensivo del telefono durante tutta la giornata, senza la necessità di ricaricarlo ogni sera. In estate, ad esempio, una maggiore autonomia permetterebbe di scattare foto notturne, navigare, registrare video e restare sempre connessi senza ansie da percentuale.

Zoom potenziato con un sensore da 48 MP

Tra le caratteristiche in arrivo, si parla anche di un teleobiettivo da 48 megapixel, che rappresenterebbe un notevole passo avanti rispetto alla generazione attuale. Un sensore così performante garantirebbe senza ombra di dubbio ingrandimenti più nitidi e la possibilità di sfruttare lo zoom per scatti creativi o dettagliati anche da lunga distanza.

Registrazione video simultanea fronte/retro

Un’altra funzione attesa è la registrazione video con doppia fotocamera, ovvero la possibilità di girare contenuti utilizzando contemporaneamente le lenti frontali e posteriori. Una novità utile per reazioni, vlog o video dinamici, che fino a oggi richiedevano app di terze parti o accessori esterni. Il supporto nativo a questa funzione nella fotocamera di sistema semplificherebbe tutto.

Design discutibile e prezzo da valutare

Non mancano i potenziali compromessi: tra questi, un design rivisto con una nuova isola fotografica, giudicata da molti poco elegante. Potrebbe cambiare anche il posizionamento del logo Apple, creando problemi con alcune custodie trasparenti con MagSafe. Inoltre, si parla di un possibile aumento di prezzo per tutta la linea iPhone 17, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Chi punta a un dispositivo con più autonomia, migliori capacità fotografiche e nuove opzioni video, potrebbe comunque trovare nel 17 Pro Max un’opzione da considerare seriamente. Anche se più spesso e forse più costoso, le prestazioni promesse potrebbero rendere il cambio più che giustificato.