iPhone 17 Pro e Pro Max avranno un audio migliore: capsule auricolari più grandi in arrivo

In attesa della presentazione ufficiale, continuano ad arrivare indiscrezioni sui futuri iPhone 17 Pro e Pro Max, i modelli di punta della prossima generazione Apple. Se nei mesi scorsi si è parlato soprattutto dell’introduzione del nuovo modello Air al posto del Plus e di un inedito design per il modulo fotografico, ora emerge un possibile aggiornamento funzionale e discreto che riguarda l’area della capsula auricolare.

Secondo quanto riportato dal leaker @duanrui1205, già noto per anticipazioni attendibili sui prodotti Apple, i due dispositivi potrebbero adottare una capsula auricolare più lunga del solito. Si tratterebbe di un cambiamento quasi impercettibile dal punto di vista estetico, ma pensato per migliorare la qualità dell’audio in chiamata, grazie a una griglia più ampia per la trasmissione del suono.

Un dettaglio tecnico che migliora l’esperienza d’uso

La modifica non è fine a sé stessa. Secondo quanto suggerito, Apple avrebbe trovato lo spazio per questa ottimizzazione grazie all’adozione di una nuova metalens per il sistema Face ID, una tecnologia che consente di ridurre le dimensioni dei sensori mantenendo le stesse prestazioni. Tutto ciò comporterebbe anche un cambiamento per la Dynamic Island che dunque potrebbe essere più compatta, seguendo i rumor che sarebbero pronti a vederla scomparire nel prossimo futuro.

L la volontà di rendere la capsula auricolare più ampia da parte di Apple quindi potrebbe far parte del piano di cui si parlava fino a qualche giorno fa che porterà gli iPhone a migliorare nettamente anche dal punto di vista estetico.

Se confermata, questa modifica contribuirebbe a rendere l’iPhone 17 Pro ancora più curato nei dettagli, anche se visivamente il cambiamento potrà sembrare minimo. In ogni caso, si tratterebbe di un ulteriore passo nel percorso di ottimizzazione del design e delle funzionalità che Apple sta portando avanti con coerenza anno dopo anno. Insomma, siamo di fronte ad una gamma che dopo diversi anni presenterà dei cambiamenti epocali, per la gioia degli utenti.