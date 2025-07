Apple: il suo pieghevole è già funzionante?

Il mondo degli smartphone pieghevoli potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista di rilievo. Apple, secondo indiscrezioni attendibili, avrebbe dato inizio a giugno alla fase Prototipo 1 (P1) dello sviluppo del suo primo iPhone pieghevole. Tale tappa rappresenta il momento in cui il dispositivo passa da modello concettuale a prototipo funzionante. Pronto per essere sottoposto a test tecnici. Si tratta di un passaggio determinante nel lungo processo che porta alla commercializzazione di un prodotto. La fase P1 è solo l’inizio. Due ulteriori fasi saranno necessarie prima di accedere all’Engineering Verification Test. Una fase tecnica cruciale che servirà a verificare se il design scelto potrà essere prodotto su scala industriale. Se tutto andrà secondo i piani interni, l’EVT dovrebbe essere completato entro la fine del 2025. Aprendo così la strada al lancio ufficiale nella seconda metà del 2026.

Apple si prepara al suo nuovo iPhone pieghevole?

Cupertino sta adottando una strategia attenta. La sua volontà di offrire un prodotto più maturo e rifinito si riflette nella scelta di collaborare, presumibilmente, con Samsung per lo sviluppo del display. Anche se non ci sono ancora dati certi sulle specifiche finali, le indiscrezioni parlano di uni schermo interno da 7,58 pollici.

A cui si unisce un telaio in titanio e una doppia fotocamera da 48 MP. Eppure, trattandosi di un dispositivo ancora in fase sperimentale, ogni componente è suscettibile di modifiche. Secondo alcuni analisti, l’iPhone 17 Air avrebbe già posto le basi per il nuovo linguaggio stilistico che il pieghevole potrebbe adottare. Suggerendo, dunque, una forte continuità interna nella visione progettuale dell’azienda.

Con un occhio puntato alla qualità costruttiva, alla fluidità del software e alla sinergia con l’universo iOS, Apple punta a collocare il suo pieghevole nella fascia alta del mercato. Il percorso verso il debutto è ancora lungo, ma il rapido passaggio alla fase P1 lascia sperare in un arrivo non troppo distante. In tale ottica, il 2026 potrebbe davvero essere l’anno del primo iPhone Fold.