Gemini Live cambia volto: ecco un nuovo design, comandi musicali e ricerche visive

Gemini Live si prepara a una trasformazione importante, con un aggiornamento che punta a migliorare sia l’aspetto grafico che le funzioni quotidiane dell’assistente. Nelle versioni preliminari dell’app Google, emergono segnali evidenti di un’interfaccia rivisitata, più coerente con l’identità visiva del brand. I classici colori di Google — rosso, blu, verde e giallo — prenderanno il posto dell’attuale grafica bicolore, mentre l’icona di Gemini si adeguerà allo stile multicolore dell’ecosistema.

Le novità non si limitano alla tavolozza. Anche la forma degli elementi subisce un’evoluzione: tutto si arrotonda, con bottoni e card in stile “pillola”, per offrire un’esperienza visiva più moderna e coerente. Il risultato è un’interfaccia più calda, integrata e facilmente riconoscibile.

Funzionalità potenziate e maggiore integrazione

Oltre all’estetica, Gemini Live compie un passo avanti anche nella proattività. L’obiettivo è diventare un assistente sempre più utile e integrato nelle attività quotidiane, con un controllo più ampio su applicazioni come Calendar, Keep, Tasks e persino servizi di intrattenimento.

Stando alle anticipazioni, sarà possibile interagire direttamente con Spotify e YouTube Music, avviando una playlist tramite comandi vocali, proprio come nella versione standard di Gemini. Il tutto senza uscire dall’interfaccia dell’assistente, che si adatterà in modo intelligente alle esigenze dell’utente.

“Cerchia e cerca” e sottotitoli live

Un’altra funzione in arrivo è il supporto alla ricerca visiva tramite “Cerchia e cerca”. All’interno dell’interfaccia, nella parte bassa dello schermo, sarà introdotto un pulsante dedicato che consentirà di evidenziare porzioni di ciò che si sta visualizzando per ottenere informazioni immediate, senza interrompere l’interazione con Gemini Live.

Infine, migliorano anche le funzioni di accessibilità: i Live Captions potranno essere attivati direttamente dall’interfaccia dell’assistente e resteranno visibili anche quando quest’ultimo verrà ridotto a icona. Un’aggiunta utile per l’usabilità in contesti dinamici. Sono probabilmente questi gli aggiornamenti più attesi dagli utenti che vogliono a tutti i costi vedere sempre più intelligenza artificiale sui loro dispositivi.