Fuga di segreti da Cupertino: il caso Di Liu scuote Apple e Snap

Chi lavora a Cupertino lo sa bene: non si tratta di un’azienda come le altre. Qui ogni progetto è custodito con una riservatezza quasi militare, e la sicurezza è maniacale. Eppure, a volte qualcosa sfugge. O qualcuno, come nel caso di Di Liu, decide di sfidare tutte le regole.

Apple contro ex ingegnere Vision Pro: dati riservati e un nuovo contratto con Snap

Secondo Apple, Liu, un ingegnere esperto e membro del team Vision Pro, non si è limitato a lasciare il lavoro con un semplice “grazie e arrivederci”. Dietro le quinte, avrebbe portato con sé un’enorme quantità di dati sensibili: documenti riservati, strategie, numeri chiave, forse addirittura dettagli sul futuro dell’azienda. E la parte più sorprendente? Mentre dichiarava di voler abbandonare per “dedicarsi alla famiglia e alla salute”, in realtà aveva già firmato con Snap.

L’idea che qualcuno possa accedere a un cloud personale aziendale e scaricare migliaia di file top secret sembra quasi incredibile. Ma Apple sostiene proprio questo: a soli tre giorni dalle dimissioni, Liu avrebbe scaricato, riorganizzato e caricato cartelle intere dal suo computer di lavoro, tentando poi di cancellare le tracce. Peccato che Cupertino abbia occhi ovunque.

Da parte sua, Snap ha subito precisato che non ci sono prove di un coinvolgimento diretto nel comportamento di Liu, e che il suo attuale ruolo non avrebbe a che fare con quei dati. Ma la domanda resta: quanto pesa davvero il “bagaglio” che Liu si è portato dietro?

Per Apple non è una novità: casi simili sono all’ordine del giorno. Alcuni dipendenti hanno passato informazioni a giornalisti, altri sono volati in Cina con documenti criptati, o hanno provato a costruire nuovi imperi su segreti sottratti. Un copione che si ripete, e che fa capire quanto nel mondo della tecnologia all’avanguardia il confine tra ambizione e tradimento sia sottile, forse più di quanto immaginiamo.