Google rinnova il Play Store: arriva il Material 3 Expressive

Le novità grafiche firmate Google iniziano a farsi strada all’interno del Play Store. Il celebre marketplace digitale per dispositivi Android è il primo a essere coinvolto nel rinnovamento grafico ispirato al linguaggio Material 3 Expressive. L’aggiornamento è stato notato dagli utenti nella versione 46.5.19 dell’app, anche se Google non ha ancora diffuso un annuncio ufficiale. Si tratta con tutta probabilità di un update lato server, quindi la disponibilità può variare da utente a utente.

Google e Android 16: un progetto di rinnovamento estetico più ampio

Il cambiamento più evidente interessa la sezione di ricerca del Play Store, una delle aree più utilizzate. Qui, le tradizionali icone blu sono state sostituite da nuove scorciatoie dai colori accesi e brillanti. Pur mantenendo la loro struttura originaria, le nuove icone si distinguono per una palette più espressiva, capace di rendere l’interfaccia più piacevole alla vista e, allo stesso tempo, più funzionale. Il nuovo design infatti non è solo estetica. Ma punta proprio a migliorare la leggibilità e facilita l’individuazione delle opzioni disponibili.

Il restyling del Play Store rappresenta solo una parte di un progetto più ambizioso. Google infatti intende estendere il nuovo stile Material 3 Expressive a tutte le sue applicazioni, anticipando la diffusione di Android 16. Il sistema operativo, atteso per i prossimi mesi, porterà con sé numerose novità grafiche e miglioramenti nell’interfaccia. Colori più vivaci, una gerarchia visiva chiara e una maggiore possibilità di personalizzazione saranno i suoi tratti tipici.

Anche altre applicazioni Google, come l’Orologio, l’app principale di ricerca e le impostazioni dell’account, stanno già ricevendo aggiornamenti simili. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire un’esperienza d’uso più coerente, accessibile e moderna. Insomma, Google non si limita più a proporre funzionalità, ma lavora per armonizzare estetica e usabilità in tutto il suo ecosistema. Tale approccio è pensato per migliorare la quotidianità degli utenti, semplificando l’interazione e valorizzando l’identità visiva dei suoi servizi.