Nothing OS 4.0 arriva a settembre con Android 16

Nothing conferma ancora una volta il suo stile rapido e deciso. L’azienda fondata da Carl Pei ha ufficializzato che Nothing OS 4.0, versione aggiornata del suo sistema operativo personalizzato, sarà rilasciata entro la fine di settembre 2025. La nuova versione sarà basata su Android 16, il sistema operativo che Google ha lanciato in anticipo rispetto alle tempistiche usuali, spiazzando molti produttori.

Nonostante ciò, Nothing non si è fatta trovare impreparata. Anzi, si conferma tra le prime realtà a integrare le novità Android nei propri dispositivi. La data fissata per il rilascio di OS 4.0 rappresenta una mossa importante che mira a rafforzare la fiducia degli utenti nella capacità del brand di offrire aggiornamenti puntuali e costanti. Secondo quanto trapela, il rollout avverrà inizialmente sui modelli di fascia alta, con una particolare attenzione verso il nuovo flagship.

Nothing Phone (3) aprirà le danze: Glyph Matrix e Android 16 in anteprima

Il primo smartphone a ricevere Nothing OS 4.0 sarà con tutta probabilità Nothing Phone (3), recentemente annunciato e atteso anche in Italia. Il dispositivo sarà lanciato inizialmente con la versione OS 3.5, basata su Android 15, ma le sue caratteristiche tecniche e il posizionamento sul mercato lo rendono il candidato ideale per testare per primo l’aggiornamento a Android 16.

Tra le sue novità hardware spicca Glyph Matrix, una nuova soluzione a micro LED che sostituisce l’iconico LED Glyph dei modelli precedenti. Sul retro dello smartphone troveremo un piccolo display monocromatico da 489 micro LED, capace di mostrare messaggi personalizzati, ID chiamanti e notifiche specifiche in tempo reale.

Nothing ha anche annunciato 5 anni di aggiornamenti principali e 7 anni di patch di sicurezza per il suo nuovo top di gamma. Questo impegno rafforza la strategia dell’azienda di offrire supporto software prolungato, puntando su sostenibilità e longevità dei dispositivi.

L’arrivo di Nothing OS 4.0 segnerà quindi un passaggio cruciale non solo per il Phone (3), ma per l’intera lineup del brand.