Gemini Space: Google testa una barra AI per sfidare Samsung

Google sta lavorando alla nuova Gemini Space, una sorta di barra intelligente dedicata all’intelligenza artificiale che ricorda, per certi versi, la Samsung Now Bar presente nei dispositivi Galaxy.

Anche se il progetto non è stato annunciato ufficialmente, i riferimenti a questa funzionalità sono emersi nell’ultima versione di Android Beta, attirando l’attenzione degli sviluppatori più scrupolosi. Il concetto alla base di Gemini Space sembra quello di offrire un accesso rapido e centralizzato alle funzioni AI del dispositivo. Non si tratta solo di una ricerca potenziata. L’idea è di un’interfaccia personalizzabile e dinamica che suggerisce azioni, riepiloga le notifiche, propone contenuti e si integra con gli strumenti Google già disponibili, come Assistant, Gemini, Lens e Calendar.

Visivamente, la barra appare come un widget semitrasparente, collocato nella schermata principale o accessibile tramite gesti laterali. Tra le sue funzioni ci sarebbero anche un riepilogo giornaliero automatizzato, suggerimenti in tempo reale in base alla posizione, e un sistema di sintesi intelligente delle e-mail e dei messaggi ricevuti, simile a ciò che fanno già oggi alcune estensioni AI in Gmail e Google Workspace.

L’eventuale debutto di Gemini Space potrebbe collocarsi all’interno della famiglia della gamma Pixel, con cui Google sta testando le innovazioni AI più avanzate. Se confermata, questa funzionalità cambierebbe il modo in cui l’utente interagisce con l’intelligenza artificiale sul proprio smartphone, spostando il focus da una logica reattiva a una proattiva. Resta da vedere se questa opzione sarà inclusa nelle versioni più recenti di Android o se sarà riservata a un futuro aggiornamento di Pixel Experience. Ma una cosa è certa, Google non vuole più lasciare a Samsung il primato nella gestione quotidiana dell’AI personalizzata, e Gemini Space potrebbe diventare l’arma segreta per rafforzare la sua presenza nell’ecosistema dei dispositivi mobile.