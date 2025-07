MacBook Pro con display OLED: se ne parla nel 2026, è sempre più vicino

Apple è pronta ad abbandonare i tradizionali pannelli LCD TFT sui suoi portatili di fascia alta. Secondo le più recenti previsioni di Omdia, l’adozione degli schermi OLED sui MacBook Pro inizierà nel 2026, segnando un passaggio epocale per la linea professionale di laptop. I vantaggi attesi sono numerosi: display più luminosi, contrastati e, soprattutto, più sottili.

Uno degli elementi estetici più discussi degli attuali MacBook Pro, il notch, potrebbe scomparire. Stando alle indiscrezioni, Apple sarebbe al lavoro su una soluzione con foro nel display per ospitare la fotocamera frontale. Il design dovrebbe risultare così più pulito e moderno, con angoli stondati e una maggiore continuità visiva.

Samsung fornirà i pannelli OLED

Un ruolo centrale nella transizione sarà giocato da Samsung Display, storico partner di Apple nel campo degli schermi OLED per iPhone. La società sudcoreana dovrebbe essere tra i principali fornitori anche per i pannelli destinati ai MacBook. Questa partnership porterà diversi benefici ad Apple che innanzitutto potrà avere a disposizione tutto per partire con la produzione senza alcun tipo di ritardo e soprattutto incoraggiando tutti i vari fornitori che concorrono per le componenti a ridurre i loro costi. Tecnicamente, la scelta dell’OLED porterà a MacBook più leggeri e sottili, soprattutto perché mancherà il sistema di retroilluminazione. Il grande vantaggio sarà quello di avere a disposizione in mobilità un portatile molto più duraturo e con una resa cromatica molto più precisa.

OLED anche per il futuro MacBook Air

Secondo le attuali proiezioni, la tecnologia OLED non sarà limitata al MacBook Pro. Anche il MacBook Air dovrebbe ricevere il nuovo display, ma con tempistiche più lontane: non prima del 2029. In ogni caso, se confermato, il passaggio all’OLED rappresenterà uno dei cambiamenti più importanti per la gamma MacBook dall’introduzione dei chip Apple Silicon. Almeno per ora queste sono le notizie trapelate, ma arriveranno anche altre informazioni.