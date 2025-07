Gemini Live: nuovo aggiornamento con sottotitoli e integrazioni con app Google

Google continua a espandere le capacità di Gemini Live, il suo assistente AI basato sull’interazione vocale, con due novità che puntano a rendere l’esperienza più completa e flessibile. La prima riguarda l’aggiunta dei sottotitoli in tempo reale durante le conversazioni, pensati per migliorare l’accessibilità. La seconda è l’introduzione di integrazioni dirette con alcune app chiave dell’ecosistema Android, tra cui Google Calendar, Keep, Tasks e Maps.

Con l’ultimo aggiornamento, una volta avviata una sessione in Gemini Live, compare in alto a destra un pulsante dedicato ai sottotitoli. Attivandolo, viene visualizzato un riquadro fluttuante che mostra le risposte dell’assistente mentre vengono pronunciate. Il sistema non trascrive le domande dell’utente, ma conserva l’intero scambio testuale consultabile al termine della conversazione. Potrebbe essere questo un viatico fondamentale per l’evoluzione definitiva di questa soluzione che gli utenti stanno cominciando ad usare sempre di più.

Sottotitoli persistenti e controllo migliorato

In modalità vocale, il box con i sottotitoli si posiziona al centro della schermata, mentre durante lo streaming video si colloca nella parte alta dell’interfaccia. Attualmente non è possibile spostare o ridimensionare il riquadro, ma l’impostazione resta attiva per tutte le sessioni successive, rendendo più agevole l’interazione senza cuffie, in luoghi silenziosi o durante momenti in cui l’audio non è accessibile.

All’interno delle impostazioni, è stato introdotto il nuovo menu “Preferenze dei sottotitoli codificati”, posizionato sotto l’opzione per terminare le risposte Live. Da qui si accede rapidamente alle impostazioni di sistema dei sottotitoli, almeno per i dispositivi Android. In passato, era impossibile avviare Gemini Live con il volume troppo basso; ora questa limitazione è stata rimossa, ampliando la libertà d’uso.

L’integrazione con Keep, Calendar, Tasks e Maps consente inoltre di creare note, promemoria, appuntamenti e indicazioni stradali direttamente durante la conversazione con l’assistente. Un passo in avanti che avvicina sempre di più Gemini Live a un utilizzo pratico, continuo e profondamente integrato nella routine digitale quotidiana.