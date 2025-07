EVO 20: l’offerta CoopVoce senza aumenti a 4,90€!

Se stai pensando di cambiare operatore e non vuoi impazzire tra mille clausole scritte in piccolo, CoopVoce ha tirato fuori dal cilindro un’offerta che vale la pena guardare con attenzione. Si chiama EVO 20 ed è una di quelle promo che, nel suo piccolo, ti fa dire: “Beh, finalmente qualcosa di chiaro.”

EVO 20 di CoopVoce: 20 GB, minuti illimitati a 4,90€ al mese per sempre

Fino al 9 luglio, puoi passare a CoopVoce mantenendo il tuo numero e attivare EVO 20 a 4,90 euro al mese, senza vincoli e – cosa davvero rara, oggi – per sempre. Sì, proprio così: niente aumenti improvvisi, niente rimodulazioni nascoste. La tariffa rimane fissa nel tempo, come promesso. E l’attivazione? È completamente gratuita, sia se scegli di ricevere la SIM a casa sia se preferisci ritirarla direttamente in un punto vendita Coop.

Cosa include l’offerta? Hai 20 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS. E se viaggi in Europa, puoi usare i tuoi Giga come se fossi in Italia, almeno per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Puoi usare l’hotspot, non ci sono costi extra strani, e la rete si appoggia a una copertura che arriva al 99,8% del territorio nazionale, con VoLTE incluso per chiamate in alta definizione.

Un’altra chicca? CoopVoce ti permette anche di convertire i tuoi punti Coop in ricariche telefoniche con un sistema di autoricarica davvero comodo. E se vuoi fare una scelta sostenibile, sappi che le SIM – comprese le eSIM – sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata, ottenuta addirittura da vecchi frigoriferi.

Tutto si può gestire online: puoi attivare la SIM (fisica o virtuale), usare lo SPID, ricevere assistenza via App o chat e avere sempre sotto controllo la tua linea. E se hai bisogno di aiuto vero, c’è anche un servizio clienti attivo 24 ore su 24, con operatori reali dall’Italia.

Chiaro, semplice, trasparente. Come dovrebbe essere sempre e come è ogni offerta di CoopVoce.