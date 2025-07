AliExpress, che sconto sul monopattino elettrico: -800€ oggi

Occasione assolutamente imperdibile per tutti gli utenti su AliExpress con la possibilità di acquistare un monopattino elettrico ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, il risparmio è assicurato, si ha quindi la possibilità di raggiungere un risparmio ben superiore alle aspettative.

Il modello attualmente in promozione prevede una potenza di 500W, dotato di una batteria da 10.4Ah e 48V, offre un design più sportivo e meno cittadino, rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, riuscendo comunque ad offrire una resa molto variabile ed apprezzata sia dai consumatori più giovani, che da quelli che sono invece alla ricerca di un prodotto da utilizzare per recarsi al lavoro. Il mezzo è facilmente ripiegabile su sé stesso, utile per il trasporto e per gli spostamenti, sul manubrio si trova un comodo display sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato, tra cui la velocità, la carica residua della batteria, ma non solo.

AliExpress: ecco la promozione oggi

Il prezzo di listino di questo monopattino elettrico su AliExpress è di 1141,95 euro, ma solamente per pochi giorni è prevista una riduzione effettiva del 70%, in modo tale da arrivare a spendere solamente 332,66 euro. L’ordine è da completare subito a questo link.

Gli pneumatici sono da 10 pollici, eccellenti per assorbire tutti gli urti, grazie anche ad una spalla maggiore e ammortizzatori che facilitano comunque l’utilizzo su qualsiasi superficie. L’autonomia è di circa 40km, con capacità di arrampicata fino a 25 gradi, ed una ricarica completa in circa 4-5 ore.

Acquistando il prodotto al link inserito nell’articolo avrete la certezza di ricevere la merce a domicilio in tempi ridotti, con spedizione gratuita a domicilio e consegna entro 5 giorni dall’invio. E’ possibile eventualmente fare il reso gratis senza limitazioni particolari, in aggiunta alla garanzia legale della durata di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica.