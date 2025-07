Offerta CoopVoce EVO 150: 150 GB e chiamate illimitate a 6,90€!

Se stai pensando di cambiare operatore o semplicemente vuoi una tariffa che ti dia tutto senza sorprese, questa promozione CoopVoce fa al caso tuo. Fino al 30 luglio puoi portare il tuo numero e attivare EVO 150 a soli 6,90 euro al mese, un prezzo fisso e valido per sempre, senza aumenti nascosti o costi extra. La cosa bella? L’attivazione e il primo mese sono completamente gratis, quindi puoi provarla senza pensieri.

EVO 150 CoopVoce: giga e minuti illimitati, attivazione gratis fino al 30 luglio

Con EVO 150 hai a disposizione 150 GB alla massima velocità per navigare senza limiti, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 1000 SMS. Ma il vantaggio non finisce qui: se viaggi in Europa, puoi usare la stessa quantità di giga che hai in Italia per i primi 30 giorni del viaggio. È un bel modo per restare connesso senza dover cambiare piano o spendere di più.

L’attivazione è semplice, e puoi farla tutta online: scegli se ricevere la SIM fisica a casa oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. Se opti per la spedizione a casa, oltre all’attivazione e al primo mese gratuiti, anche la spedizione non ti costa nulla. E se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 150 con un costo di attivazione molto contenuto.

Dietro questa offerta c’è una rete solida: la copertura è garantita al 99,8%, con tecnologia 4G e servizio VoLTE che ti permettono di chiamare in alta definizione e navigare alla massima velocità anche durante le telefonate. Inoltre, puoi usare il tuo piano come hotspot per condividere internet con altri dispositivi, comodissimo quando sei in giro.

CoopVoce punta da sempre su trasparenza, qualità e convenienza, e non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti dal 2007. In più, con l’ecoSIM fai anche una scelta più sostenibile: le SIM sono realizzate in plastica riciclata da frigoriferi dismessi. E se hai bisogno, il servizio clienti è sempre disponibile, 24 ore su 24, via chat o telefono, con specialisti italiani pronti a darti una mano.

Insomma, se cerchi un’offerta senza sorprese, con tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo che non cambia mai, EVO 150 di CoopVoce è un’occasione da non lasciarti scappare. Ti basta un click o una visita in Coop, e sei subito online.