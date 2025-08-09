BYD conquista la Top 20 delle auto italiane

Il mese di luglio 2025 segna un traguardo importante per BYD in Italia. La casa automobilistica cinese è entrata nella Top 20 dei marchi più venduti, superando per immatricolazioni Alfa Romeo. Un sorpasso simbolico, che conferma la crescita costante del brand in un mercato da sempre dominato da marchi europei. Con 1.967 auto immatricolate e una quota dell’1,7%, BYD ha superato di poco il marchio italiano, fermo a 1.953unità. Considerando anche i veicoli commerciali leggeri, le immatricolazioni totali del mese salgono a 2.268, mantenendo la stessa quota complessiva dell’1,7%.

BYD, domina il settore dei veicoli elettrificati e spinta dal noleggio

Il trend positivo non è limitato al singolo mese. Nei primi sette mesi del 2025, BYD ha raggiunto 13.138 immatricolazioni totali, con una crescita a tre cifre rispetto al 2024. Nel solo comparto auto, il totale è di 11.531 unità, pari all’1,2% del mercato nazionale. Questi dati consolidano la posizione di BYD come primo marchio nel settore NEV (New Energy Vehicle), con il 13,4% di quota a luglio e l’11% nel cumulato annuo.

Il successo di BYD dipende soprattutto dalle vendite nei settori elettrificati. Nel settore PHEV, il marchio ha conquistato il 16% del mercato a luglio, con 1.408 unità. Nel cumulato annuale, le immatricolazioni Plug-in raggiungono quota 8.419, corrispondenti al 15,5% di share. Sul fronte BEV, BYD detiene il 10% del mercato mensile e il 6,1% su base annua, con 3.112 unità vendute da gennaio.

Il noleggio è un altro canale chiave della strategia. Nel breve termine, BYD guida con 770 unità e una quota del 19% a luglio. Nel lungo termine, le immatricolazioni ammontano a 408 unità mensili e 3.189 nel cumulato. Anche nei veicoli commerciali elettrici, BYD è leader assoluto. Parliamo di 301unità immatricolate a luglio, pari al 33,5% del segmento, e 1.607 dall’inizio dell’anno. L’arrivo di nuovi modelli nell’ultimo trimestre 2025 promette di rafforzare ulteriormente questa crescita, con l’obiettivo di chiudere l’anno con risultati da record. Riuscirà nel suo intento?