Mercato auto Italia: marzo segna una ripresa, ma la strada resta ardua

Il mercato auto italiano ha visto una ripresa lo scorso mese. Precisamente i dati hanno mostrati un incremento del 6,2% nelle immatricolazioni rispetto al marzo del 2024. Un risultato che sembra segnare una svolta leggermente positiva, soprattutto dopo un inizio d’anno difficile. Nonostante le buone notizie, il primo trimestre resta in negativo. C’è infatti una flessione dell’1,6% rispetto al 2024. Il mercato è ancora lontano dai numeri pre-pandemia e la differenza con il 2019 è di ben -17,5%. Come mai, quindi, il settore fatica a tornare ai livelli di un tempo? Difficile a dirsi.

La transizione energetica intanto procede, ma a ritmi troppo lenti. A marzo 2025, le immatricolazioni di auto elettriche (BEV) hanno raggiunto solo il 5,4% del mercato, con un miglioramento rispetto al 3,3% dello scorso anno. Eppure, l’aumento è minimo se si considera che le attese erano più alte. La strada per l’elettrificazione completa del parco auto italiano sembra ancora lunga e in salita. Le auto ibride continuano a dominare con una quota di mercato del 45,4%. Perché allora l’elettrico non accelera davvero?

Dazi e crisi internazionale: un futuro incerto per il mercato

Il panorama internazionale non aiuta. I dazi americani sulle auto europee sono una minaccia che grava sulle aziende del settore. L’UNRAE sottolinea come una guerra commerciale penalizzerebbe tutti: costruttori, consumatori e, soprattutto, i posti di lavoro. La soluzione negoziale tra Stati Uniti e Unione Europea sembra essere l’unica via per evitare danni irreparabili. Se i costruttori europei continuano a investire negli Stati Uniti, perché non sfruttare questo legame per trovare una risposta diplomatica? La situazione è complessa, ma non priva di speranza.

Nel mese di marzo, la distribuzione delle immatricolazioni ha mostrato segnali contrastanti. I privati hanno visto una leggera flessione, con una quota di mercato del 46,7%. Il noleggio a lungo termine ha guadagnato terreno, portandosi al 26,6%. Se questo trend continuerà, il futuro della mobilità in Italia potrebbe evolversi rapidamente. Tuttavia, le auto a benzina continuano a rappresentare il 26,7% del mercato, segno che le scelte dei consumatori sono ancora influenzate dalle abitudini più tradizionali. In questo scenario, quanto durerà la fase di transizione verso modelli più sostenibili? Il mercato italiano dell’auto è in fase di evoluzione, ma le sfide non mancano. La domanda di soluzioni sostenibili cresce, ma resta lenta.