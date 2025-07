Apple iPhone 17 Pro: nuovo design per il MagSafe

L’ecosistema Apple si prepara ad accogliere iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, i nuovi protagonisti della scena tecnologica attesi per settembre. Tra le indiscrezioni più interessanti emerse in tali settimane, spicca una modifica al sistema MagSafe. Il magnete circolare sul retro degli iPhone consente l’utilizzo di accessori magnetici. Come caricabatterie wireless, supporti da auto e portafogli. A far discutere è stata una foto pubblicata da Majin Bu, noto leaker che spesso anticipa dettagli sui prodotti di Cupertino. L’immagine ritrae alcuni componenti magnetici pensati per le custodie compatibili con i nuovi modelli. Ciò che salta subito all’occhio è l’assenza di un cerchio completo. Il design, infatti, mostra un’apertura nella parte bassa dell’anello MagSafe, segno di un cambiamento nella progettazione estetica del retro del dispositivo.

Apple presenta un nuovo anello MagSafe?

Tale novità si lega al riposizionamento del logo della Mela, che dovrebbe essere spostato più in basso rispetto al solito. Il motivo? La fotocamera posteriore, destinata a crescere in dimensioni e spessore, costringe a ripensare l’intera geometria del retro dello smartphone. Apple, sempre attenta al valore simbolico del proprio marchio, ha deciso di modificare il layout dei magneti per evitare che accessori e custodie oscurino il celebre logo.

Nonostante l’aspetto innovativo, il cambiamento non influirà sull’usabilità degli accessori già esistenti. Le fonti riportano, infatti, che la compatibilità con i dispositivi MagSafe attuali sarà mantenuta, dato che la variazione è di natura estetica e non tecnica. L’ecosistema Apple, quindi, resta solido e coerente anche con l’arrivo della nuova generazione di smartphone.

Il nuovo layout rappresenta una scelta di equilibrio tra stile e funzionalità. Una soluzione raffinata per evitare che l’identità visiva del brand venga compromessa dai vincoli tecnici. Apple sembra voler dimostrare ancora la sua attenzione ai dettagli, anche quelli meno evidenti. Il tutto senza rinunciare alla praticità. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire se tali anticipazioni verranno confermate.