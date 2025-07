WindTre: le migliori offerte di luglio per chi trasferisce il numero

Vuoi abbandonare il tuo operatore e ottenere una nuova offerta ricca di Giga? Passa a WindTre e attiva una delle offerte operator attack. Il gestore arancione pensa proprio a tutti e propone svariate tariffe attivabili soltanto da coloro che effettuano il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionati. Questo mese le opzioni disponibili prevedono costi di rinnovo decisamente convenienti. Scopriamo insieme, dunque, quali offerte propone WindTre, come richiederne l’attivazione e tutti i vantaggi inclusi nel prezzo.

Offerte WindTre: come effettuare l’attivazione

WindTre ha un ampio listino di offerte, alcune delle quali rivolte esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori selezionati, ma che si tratti di portabilità del numero o di una nuova linea, non cambiano le modalità previste per effettuare l’attivazione. Basterà recarsi in uno dei negozi abilitati o accedere al sito ufficiale del gestore per scegliere la propria SIM. WindTre permette di acquistare una scheda fisica o usufruire dei servizi tramite eSim, dunque sarà necessario indicare la propria preferenza per poi selezionare l’offerta desiderata. Il gestore procedere con l’attivazione e il trasferimento del credito residuo entro 48 ore, non richiederà alcuna spesa iniziale, fatta eccezione per il primo rinnovo anticipato dell’offerta.

Tutte le offerte di luglio per chi passa a WindTre

Adesso andiamo a vedere quali sono le offerte migliori e chi può richiederne l’attivazione:

WindTre GO 150, con minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. L’offerta prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese, con rinnovo automatico su carta di credito o PayPal, ed è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad o MVNO.

con minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. L’offerta prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese, con rinnovo automatico su carta di credito o PayPal, ed è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad o MVNO. WindTre GO Unlimited, con minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti, 200 GB in FULL SPEED e Giga senza limiti per la navigazione. Il costo dell’offerta è di soli 9,99 euro al mese con pagamento tramite carta di credito o PayPal e l’attivazione è riservata ai clienti Iliad e MVNO.

Gli MVNO selezionati dal gestore sono: Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.