Tra hype e realtà: il difficile debutto dei robot AI per la casa

Mentre tutti gli occhi sono puntati sul prossimo evento Galaxy Unpacked del 9 luglio – dove dovrebbero arrivare i nuovi pieghevoli firmati Samsung – da un’altra parte dell’universo tech c’è chi si sta facendo aspettare un po’ di più. Parliamo di Ballie, il robot domestico rotondo e super simpatico che avevamo visto rotolare sul palco già qualche anno fa. Ricordi? Piccolo, giallo, intelligente, e pure con un proiettore integrato. Un mix tra un assistente personale e un cucciolo robot, insomma.

Samsung prende tempo per rendere Ballie davvero utile

Ecco, se ti eri già immaginato Ballie a gironzolare per casa quest’estate… dovrai portare pazienza. Secondo il Korea Times, Samsung ha deciso di rimandarne il lancio. Non per un ripensamento, ma per una strategia più prudente. L’idea è di perfezionare l’esperienza utente e – dettaglio non da poco – stabilire un prezzo di vendita che non faccia scappare tutti al primo annuncio. Perché sì, si vocifera che il prezzo potrebbe superare i 2.000 dollari. Non esattamente un acquisto d’impulso, vero?

C’è poi da considerare un altro punto: il mercato dei gadget AI è ancora una specie di far west. I recenti flop dell’Humane AI Pin o del Rabbit R1 hanno dimostrato che non basta avere un dispositivo “intelligente” per convincere la gente a usarlo davvero. L’idea di un assistente che controlla la casa, ti parla, ti proietta cose sul muro… è affascinante, certo. Ma nella pratica? È tutto ancora da dimostrare.

Per questo Samsung vuole giocare d’anticipo sui problemi, limare gli angoli e arrivare con qualcosa che abbia senso e utilità, non solo un effetto wow da presentazione. Il che, tutto sommato, è rassicurante.

Nel frattempo, non è detto che Ballie scompaia del tutto dai radar. All’Unpacked di luglio potremmo comunque rivederlo in azione, magari con qualche dettaglio in più su funzioni e potenzialità. Ma per metterlo davvero sul pavimento del salotto… ci sarà ancora da aspettare.