DOOGEE Tab A9 Pro+ è ufficiale, ecco le specifiche

Il produttore tech Doogee ha da poco aggiornato la sua proposta con un nuovo tablet. Si tratta del nuovo Doogee Tab A9 Pro+, un tablet appartenente alla fascia media del mercato, pensato soprattutto per un uso d’ufficio, scolastico e multimediale. Dal punto di vista costruttivo, ci troviamo di fronte ad un dispositivo curato e dal look elegante. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Doogee annuncia ufficialmente il nuovo Doogee Tab A9 Pro+, ecco i dettagli

In queste ultime ore il produttore tech Doogee ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo tablet di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Doogee Tab A9 Pro+. Il supporto design è curato e dal look premium. Sul fronte è presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 11 pollici e con una risoluzione pari ad HD. Il pannello presenta inoltre la tecnologia per la protezione della vista dalle luci blu.

Come già detto, questo tablet è pensato soprattutto per un uso d’ufficio e scolastico. Grazie alla presenza di una batteria estremamente capiente pari a 8580 mah, infatti, a detta dell’azienda si potrà utilizzare senza problemi il tablet per una intera giornata, il tutto con una singola carica. Per quanto riguarda le prestazioni, l’azienda non ha ancora rivelato il nome esatto del processore. Tuttavia, sono assicurate delle ottime performance e il tutto sarà supportato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile in ogni caso tramite una scheda microSD.

Il software installato a bordo è poi Android 15. L’azienda ha reso disponibile il suo tablet in due versioni. La prima è la standard edition e comprese esclusivamente il tablet. La seconda è la vip edition, che comprende diversi accessori, fra cui la custodia, la pencil e la tastiera bluetooth.