TCL serratura smart

TCL amplia il proprio portafoglio di dispositivi per la domotica introducendo una serratura intelligente che punta sulla biometria avanzata. Il nuovo sistema si distingue per l’uso della scansione delle vene della mano come metodo di autenticazione, una tecnologia più sicura rispetto al tradizionale riconoscimento delle impronte digitali o al semplice inserimento di codici numerici.

Una tecnologia biometrica più sicura del solito

La caratteristica più innovativa del dispositivo è l’autenticazione attraverso il riconoscimento delle vene del palmo, una soluzione considerata estremamente difficile da falsificare. Il sistema funziona mappando l’unicità del pattern venoso sotto la pelle, che non è visibile a occhio nudo, rendendolo resistente a tentativi di accesso non autorizzato. TCL promette livelli di sicurezza superiori rispetto ad altre soluzioni biometriche più comuni, come impronte o riconoscimento facciale.

Oltre al riconoscimento delle vene, la serratura integra un sistema di riconoscimento facciale 3D, supporta l’inserimento di password numeriche e offre una chiave fisica di backup, assicurando così l’accesso in ogni circostanza. Gli utenti possono configurare più livelli di autenticazione e decidere quali utilizzare in base al contesto. Questa flessibilità è pensata per aumentare la comodità d’uso senza compromettere la sicurezza.

La nuova serratura TCL è progettata per adattarsi facilmente a diverse porte, sia in contesti residenziali che in piccoli uffici. Il design compatto e moderno si integra con facilità in ambienti domestici contemporanei, senza risultare invasivo. L’azienda ha dichiarato che l’installazione sarà semplice e accessibile, anche per utenti senza esperienza tecnica. I materiali impiegati sono resistenti alle intemperie, con certificazioni di protezione contro acqua e polvere.

Il dispositivo è completamente integrabile con un’applicazione mobile, attraverso la quale è possibile gestire gli accessi, monitorare lo storico delle aperture, ricevere notifiche in tempo reale e modificare le impostazioni di sicurezza. La serratura è compatibile con l’ecosistema domotico TCL, e dovrebbe essere estesa in futuro anche a piattaforme smart home più diffuse. Tra le funzionalità previste, anche la creazione di codici temporanei per ospiti o addetti alle consegne.

La scelta di introdurre il riconoscimento venoso risponde alla crescente richiesta di tecnologie biometriche avanzate nel settore della sicurezza domestica. Mentre impronte digitali e volti possono in alcuni casi essere replicati o ingannati, le vene della mano offrono un livello di unicità e inimitabilità superiore. TCL vuole così posizionarsi su un segmento di mercato orientato all’alta sicurezza, combinando innovazione e praticità d’uso.