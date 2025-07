ho Mobile, potrebbe tornare un’offerta molto amata

Una delle offerte di rete mobile più interessanti dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile è senz’altro quella denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima non è più disponibile all’attivazione online per tutti i nuovi clienti dell’operatore. È solo attivabile presso i negozi fisici autorizzati per chi richiede la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici rivali. A quanto pare, però, l’operatore la farà tornare disponibile a breve.

ho. 5,99 100 GB ritornerà a breve per tutti i nuovi clienti di ho Mobile

A quanto pare il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile farà tornare disponibile a breve una delle sue offerte più apprezzate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata ho. 5,99 100 GB. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’offerta in questione tornerà a disposizione anche sul sito ufficiale dell’operatore e lo sarà per tutti gli utenti, anche per chi deciderà di attivare un nuovo numero telefonico.

Come già detto, infatti, per il momento l’offerta è disponibile soltanto nei negozi fisici autorizzati e soltanto per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile, Daily Telecom e altri operatori virtuali, ad esclusione però di Kena, Very Mobile, Digi Mobil, Feder Mobile e Enegan.

Nello specifico, ho. 5,99 100 GB si distingue dalle altre per la sua elevata convenienza. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno navigare in internet utilizzando una quantità di traffico dati pari a 100 GB. Oltre a questo, l’operatore mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di soli 5,99 euro al mese.

L’offerta in questione dovrebbe dunque tornare a disposizione dei nuovi clienti di ho Mobile a partire dalla giornata del prossimo 7 luglio 2025.