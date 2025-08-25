Very Mobile propone 440GB in 5G Full Speed ad un prezzo PAZZESCO!

Very Mobile presenta una nuova offerta pensata per chi desidera tanta connettività senza spendere troppo. Fino al 4 settembre 2025 sarà infatti possibile attivare un piano che include 440 Giga in 5G Full Speed, oltre a minuti e SMS illimitati, al prezzo di 9,99€ al mese. La promozione si distingue per la semplicità. L’ attivazione è di 0,99 euro, SIM ed eSIM sono gratuite e non è previsto alcun costo extra oltre al canone mensile.

L’operatore virtuale sottolinea la trasparenza delle sue condizioni, con zero penali di disattivazione e nessun vincolo contrattuale. L’offerta si rinnova sempre nello stesso giorno del mese, e se si esauriscono i Giga la navigazione viene bloccata automaticamente per evitare spese indesiderate. In qualsiasi momento, tramite l’app Very, è possibile forzare il rinnovo anticipato e ripartire con il piano al costo standard.

Very Mobile: copertura 5G e servizi inclusi

Very Mobile si appoggia alla rete WindTre e raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo così una copertura precisa. Tutte le offerte comprendono 5G fino a 30Mbps, ma i piani “Full Speed”, come quello da 9,99€, permettono di sfruttare la velocità massima disponibile per streaming in 4K, gaming online e trasferimento di file pesanti.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi figurano hotspot, segreteria telefonica, “Ti ho cercato” e “RingMe”. In roaming UE l’utente dispone di 12,6GB utilizzabili senza sovrapprezzo, insieme a chiamate e messaggi illimitati. Non mancano funzioni di sicurezza come il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, mentre le chiamate internazionali possono essere attivate a discrezione del cliente.

Very permette anche di cambiare piano in qualsiasi momento, senza penali, passando a offerte con più Giga direttamente dall’app o chiamando il numero gratuito 1929. La gestione è resa semplice da strumenti digitali, come la possibilità di attivare la ricarica automatica, ricevere notifiche sul rinnovo e monitorare i consumi. Insomma, con questa proposta, l’operatore punta a consolidare la propria immagine di marchio “senza sorprese”, in grado di unire prezzi competitivi, trasparenza e libertà contrattuale.