Apple approda su Threads: debutto silenzioso, ma milioni di follower in poche ore

Dopo un lungo periodo di assenza, anche Apple ha fatto il suo ingresso su Threads, la piattaforma social lanciata da Meta nel luglio del 2023. A distanza di quasi due anni dal debutto del servizio, è finalmente attivo l’account ufficiale @apple. L’apertura è avvenuta senza annunci pubblici o comunicazioni formali, ma ha avuto un effetto immediato: in poche ore, il profilo ha superato i 4,8 milioni di follower, nonostante non sia stato pubblicato ancora alcun contenuto.

Questo rapido successo è stato favorito dalla funzione di auto-follow, che collega automaticamente l’account Threads a quello già seguito su Instagram. Considerando che Apple è seguita da oltre 34 milioni di utenti sul social fotografico di Meta, l’effetto domino era ampiamente prevedibile.

Un’assenza diventata evidente nel tempo

La presenza di Apple su Threads rappresenta un cambiamento significativo nel rapporto tra il colosso di Cupertino e le piattaforme social. Finora erano attivi solo i profili legati ai servizi secondari dell’azienda, come Apple Music, Apple Books, Apple News, Shazam e Beats by Dre. La mancata attivazione dell’account principale aveva fatto notare un’assenza sempre più anomala, soprattutto alla luce della strategia comunicativa molto curata da parte dell’azienda.

Fino a questo momento, Apple ha preferito mantenere una posizione forte su X, dove l’account ufficiale supera i 9 milioni di follower e viene usato per comunicazioni istituzionali, lanci di prodotto e campagne promozionali. Il rapporto con la piattaforma di Elon Musk è però diventato più complesso negli ultimi tempi, e questo nuovo presidio su Threads potrebbe segnare un parziale riposizionamento.

Una scelta strategica in un panorama social in evoluzione

Per il momento, lo sbarco su Threads non sembra coincidere con un abbandono di altre piattaforme. Piuttosto, appare come un tentativo di estendere la propria presenza e monitorare nuovi spazi di visibilità. Meta, dal canto suo, continua a spingere Threads come un social distinto da Instagram, con un’identità autonoma e potenzialità ancora in crescita. L’arrivo di Apple, pur senza post, rafforza la credibilità della piattaforma in una fase in cui molti grandi marchi stanno rivedendo le proprie strategie digitali.

Resta da capire se questo nuovo profilo verrà animato con contenuti originali o se resterà una semplice estensione del brand. In ogni caso, la sua apertura segna un passaggio importante nella costruzione dell’immagine Apple all’interno dell’ecosistema Meta.