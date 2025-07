Amazon: nuove truffe via mail, sfruttano l’iscrizione a Prime

Amazon ha confermato di aver ricevuto molte segnalazioni dai propri clienti su email sospette legate al rinnovo dell’abbonamento a Prime. Si tratta, con ogni probabilità, di un nuovo fronte delle truffe online che si intensificano ogni anno in vista del Prime Day, periodo in cui l’interesse per le offerte è alto e i tentativi di raggiro diventano più mirati.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Amazon, questi messaggi ingannevoli fanno leva sull’ansia del rinnovo automatico, mostrando cifre elevate e avvisi apparentemente urgenti per convincere le persone a cliccare in fretta.

Come funziona il raggiro

Le email sembrano ben costruite: utilizzano informazioni personali già presenti online o rubate in passato per sembrare più credibili. All’interno c’è spesso un pulsante con scritto “Annulla iscrizione” o simili, che porta però a una pagina falsa che imita in tutto e per tutto il sito di Amazon.

Chi inserisce le proprie credenziali in quella pagina rischia grosso: i truffatori possono accedere all’account, vedere gli ordini, cambiare i metodi di pagamento e, in alcuni casi, usare direttamente le informazioni bancarie per addebitare spese indesiderate.

Come difendersi

Il consiglio principale è semplice: non cliccare mai sui link contenuti in email sospette, anche se sembrano inviate da Amazon. Per avere conferma che un messaggio sia autentico, basta accedere al Centro messaggi presente nella sezione “Il mio account” del sito ufficiale.

Per verificare lo stato della propria iscrizione a Prime, conviene entrare direttamente su amazon.it o aprire l’app, evitando ogni scorciatoia ricevuta per email. In caso di dubbio, meglio controllare i movimenti della propria carta e, se necessario, contattare subito la banca.

Amazon invita inoltre a segnalare questi tentativi di truffa inoltrando il messaggio sospetto all’indirizzo amazon.it/reportascam. Un gesto che può aiutare anche altri a evitare problemi. Ricordate inoltre di non diffondere messaggi truffa in giro, in quanto qualcuno potrebbe non avere la vostra prontezza.