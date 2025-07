Apple iOS 26: in Europa mancheranno delle funzioni

Apple ha svelato iOS 26, l’ultima versione del suo sistema operativo per iPhone. Con il suo arrivo l’azienda promette una serie di miglioramenti importanti per gli utenti. Ma dietro l’entusiasmo dell’annuncio si nasconde un problema per chi vive nell’Unione Europea. Secondo quanto emerso, non tutte le funzionalità arriveranno nel mercato europeo. Alcune potrebbero essere assenti al lancio e, nel peggiore dei casi, non essere mai disponibili. La conferma è arrivata direttamente da Cupertino. Apple ha comunicato che il rilascio di alcune novità di iOS 26 sarà limitato in Europa a causa delle restrizioni imposte dal Digital Markets Act. Ciò comporta che gli utenti europei si troveranno a utilizzare una versione del sistema operativo meno completa.

Apple: funzioni iOS 26 assenti nella versione europea