Samsung Wallet migliora ancora: verso un portafoglio completamente digitale

Samsung Wallet è una delle migliori applicazioni per quanto riguarda la possibilità di pagare elettronicamente senza usare un portafoglio fisico. Stiamo parlando dell’app che unisce Samsung Pay e Samsung Pass, la quale ha continuato a migliorarsi nel corso del tempo diventando sempre di più un prodotto digitale indispensabile. L’obiettivo è sempre lo stesso: lasciare il portafoglio a casa proprio per avere tutto in tasca e tutto sullo smartphone. È proprio l’ultimo aggiornamento ad aver portato delle novità interessanti che vanno a migliorare l’utilizzo del Wallet di Samsung e anche la comodità nel quotidiano.

La prima novità riguarda l’integrazione con la Now Bar di One UI 7, il che permette di ricevere in tempo reale informazioni utili come ritardi di voli o treni, direttamente nella schermata principale dell’app. Naturalmente, la funzione dipende dalla collaborazione con gli operatori di trasporto: se questi forniscono i dati aggiornati, Samsung Wallet li mostra subito in modo chiaro e immediato.

Piccole modifiche che migliorano l’esperienza d’uso

Non mancano ritocchi all’interfaccia utente. Quando si scorre verso il basso su una carta o un pass salvato, l’app mostra un elenco verticale di tutti gli elementi contenuti nel portafoglio digitale. In questo modo, è possibile accedere rapidamente a ciò che serve, senza dover cercare a lungo. È anche possibile riordinare le carte a piacimento, semplicemente tenendo premuto e trascinandole nella posizione desiderata.

È stata inoltre introdotta una vista carosello, che consente di scorrere le carte una per una con un semplice swipe orizzontale. Una soluzione comoda e visivamente ordinata, pensata per chi preferisce navigare tra pochi elementi alla volta.

Negli ultimi mesi, Samsung ha già aggiunto il supporto per le chiavi digitali delle auto (prima Volvo, poi Polestar e ora anche Mercedes) e, negli Stati Uniti, ha iniziato a testare l’integrazione con documenti ufficiali come la patente di guida digitale. Si tratta di una tendenza chiara: progressivamente, il portafoglio fisico sta diventando un accessorio del passato.