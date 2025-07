Very Mobile: navigazione ultra veloce ancora gratis per una settimana

Very Mobile ha deciso di regalare ai suoi utenti altri sette giorni di navigazione alla massima velocità. L’operatore, che si appoggia alla rete WindTre, ha infatti prorogato la prova gratuita dell’opzione “Very Full Speed 5G” per chi l’aveva in scadenza al 30 giugno 2025. Un messaggio diretto è stato inviato ai clienti interessati, essi infatti fino al 7 luglio potranno continuare a usare la rete 5G senza costi, né attivazioni manuali. Dal giorno seguente, l’opzione si disattiverà automaticamente, lasciando comunque la possibilità di riattivarla al costo di 0,99 centesimi al mese.

Nuove velocità e vantaggi con le opzioni Very Full Speed 5G e Very Plus

Questa nuova proroga è solo l’ultima di una serie di iniziative volte a promuovere la rete di nuova generazione di Very Mobile. L’ operatore aveva già esteso la prova gratuita da marzo a giugno, e ora offre un’altra settimana bonus. L’iniziativa coinvolge clienti con offerte attive tra i 4,99 e gli 8,99€ mensili. L’accesso al 5G, inizialmente previsto solo con offerte superiori, è ora incluso per tutti i nuovi clienti con piani da 5,99€ al mese, sia online che nei punti vendita fisici, almeno fino al 7 luglio.

Con l’opzione “Very Full Speed 5G”, gli utenti possono raggiungere velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Si tratta di un salto più che rilevante rispetto al limite di 30Mbps previsto con il solo 4G. In più, in assenza di copertura 5G, la velocità su rete 4G può comunque arrivare fino a 300 Mbps, offrendo una navigazione fluida anche nelle zone meno avanzate tecnologicamente.

L’opzione è compatibile con dispositivi 5G e disponibile solo dove la rete WindTre è presente, coprendo attualmente il 97,4% della popolazione in modalità FDD DSS. A completare l’offerta vi è anche “Very Plus”, ovvero un’opzione che abbina al 5G Giga extra e vantaggi esclusivi su cinema, ristorazione e tempo libero. Attivabile gratuitamente il primo mese, resta in promozione a 0,99cent. fino al 30 settembre 2025.