Scopri l’offerta WindTre con Giga senza limiti: il costo lascia senza parole

WindTre rinnova periodicamente il suo listino offerte ma alcune rappresentano dei veri e propri punti di forza per il gestore arancione che, tramite le sue migliori tariffe, sfida i suoi rivali esortando gli utenti a effettuare il passaggio per ricevere servizi esclusivi ogni mese a un prezzo a dir poco irrisorio. La WindTre GO Unlimited è soltanto una delle tariffe esemplari, proposte dal gestore ai clienti Iliad e MVNO ormai da parecchio tempo.

L’offerta è tra le più convenienti e i servizi previsti la rendono una delle opzioni più allettanti per i nuovi clienti, i quali possono ottenerla a soli 9,99 euro al mese e ricevere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

200 GB in FULL SPEED

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

12,6 GB extra per la navigazione in UE

Attiva l’offerta WindTre GO Unlimited accedendo al sito ufficiale

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited può essere effettuata soltanto dai nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

I clienti in questione possono scegliere di attivare l’offerta in uno dei punti vendita fisici o tramite il sito ufficiale del gestore, acquistando una SIM fisica o optando per la eSIM. In ogni caso, non sarà necessario sostenere alcuna spesa di attivazione, fatta eccezione per il costo necessario per il primo rinnovo della tariffa. WindTre richiederà di selezionare la modalità tramite la quale si desidera sostenere la spesa di rinnovo, poiché previsto un rincaro in caso di pagamento tramite credito residuo. I clienti che optano per la ricarica manuale, infatti, dovranno andare incontro a un costo mensile di 10,99 euro, anziché 9,99 euro come previsto in caso di pagamento con ricarica automatica.