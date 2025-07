Google Play Store cambia volto: nuovo menu profilo a schermo intero in arrivo

Con l’arrivo di Android 16, Google continua a ridisegnare le sue app per allinearle al nuovo linguaggio visivo Material 3 Expressive. Dopo le modifiche già introdotte su Gmail, Keep, Telefono e Wallet, è ora il turno del Play Store, che si prepara a rinnovare uno dei suoi menu più utilizzati: quello del profilo utente.

Il cambiamento riguarda l’interfaccia che si apre toccando l’icona con il proprio avatar, in alto a destra. Fino a oggi si trattava di un pop-up compatto, utile per accedere rapidamente alla lista delle app installate, controllare gli aggiornamenti o cambiare account. Con il nuovo design, invece, il menu diventa una pagina a schermo intero, con contenuti disposti in verticale e una navigazione più fluida.

Nuova struttura, stessa funzione sul Play Store

Il primo impatto è visivo: il menu si presenta ora come una pagina scorrevole, pensata per essere espansa in futuro con nuove opzioni. Gli account Google secondari non sono più visibili a colpo d’occhio, ma nascosti dietro la voce “Cambia account”, che apre un sottomenu a discesa. Una scelta che punta a semplificare l’interfaccia, dando maggiore spazio alla gestione dell’account principale.

Dal punto di vista funzionale, non cambia nulla: l’accesso alla cronologia delle app, agli aggiornamenti e alle impostazioni resta disponibile. Ma il nuovo layout potrebbe aprire la strada all’introduzione di funzionalità aggiuntive, come strumenti di gestione avanzata o collegamenti diretti a Google One, Play Points o altri servizi legati all’ecosistema.

Nessuna data ufficiale, ma i segnali sono chiari: il Play Store migliora ancora

Anche se non è stato ancora comunicato quando la nuova interfaccia verrà rilasciata su larga scala, la presenza del codice già all’interno dell’app suggerisce che il rollout potrebbe iniziare a breve. Un cambiamento apparentemente piccolo, ma che conferma la volontà di Google di uniformare l’esperienza utente su tutte le sue applicazioni, rendendola più coerente e moderna.