Samsung Wallet modifica i pagamenti: arriva pagoPA integrato

Con un semplice gesto, il pagamento degli avvisi pagoPA diventa questione di secondi. Basta inquadrare il QR code con lo smartphone Galaxy e la transazione prende vita. Nessuna digitazione, nessun errore. L’integrazione tra Samsung Wallet e FlowPay trasforma la fotocamera in un ponte diretto con la Pubblica Amministrazione. L’aggiornamento dell’app Samsung Wallet introduce un nuovo menu, completamente dedicato a questa funzione. Non serve più passare da portali complicati o app separate. Il pagamento diventa fluido, inserito in un ecosistema digitale già familiare a milioni di utenti. Samsung parla di semplicità, ma l’operazione rende anche il rapporto con la PA meno macchinoso, quasi umano.

Costi ridotti e vantaggi per utenti Samsung

La novità colpisce anche per un altro aspetto: il prezzo. La commissione per i pagamenti pagoPA è fissata a 0,95 euro. Un dato tutt’altro che secondario, se confrontato con le tariffe spesso ben più alte applicate dagli istituti bancari. L’operazione non nasce da un’iniziativa isolata, ma da una sinergia strategica tra Samsung e FlowPay. L’obiettivo quello palese di rendere i servizi pubblici accessibili, moderni, integrati. Una visione condivisa anche da PagoPA, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa come parte del più ampio disegno di digitalizzazione del Paese. Il servizio si basa sull’infrastruttura tecnologica di pagoPA, ma è abilitato da FlowPay, istituto autorizzato per l’esecuzione delle transazioni. In questo modo, Samsung Wallet diventa un hub per gestire non solo carte e chiavi digitali, ma anche adempimenti ufficiali.

L’integrazione punta a diventare una nuova normalità. Scattare una foto, pagare un bollettino e tornare alle proprie attività: tutto sarà all’interno dello smartphone. Paolo Bagnoli di Samsung ha sottolineato l’importanza dell’accordo, parlando di evoluzione concreta per l’ecosistema Galaxy. La dichiarazione trova eco nelle parole di Gloriana Cimmino di pagoPA, che ha salutato l’iniziativa come un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato. Samsung Wallet, già capace di conservare carte, biglietti e documenti, diventa così il cuore pulsante della vita digitale degli utenti Galaxy. Una cambiamento discreto ma che lascia un segno di praticità nella tecnologia.