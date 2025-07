iPhone pieghevole è tutto pronto: Apple prova il prototipo

Uno dei prodotti più attesi per quanto riguarda Apple e attorno al quale aleggia un forte alone di curiosità sicuramente il suo smartphone pieghevole previsto a cavallo tra il 2025 e il 2026, la società ha infatti deciso di buttarsi in questa nuova avventura all’interno di un ramo del mercato ancora agli inizi, ma che vanta già prodotti di un certo spessore.

Dopo diverso tempo, sono arrivate online nuove indiscrezioni per quanto riguarda iPhone pieghevole, sembra infatti che i lavori siano più avanti di quanto si pensasse al punto che Apple ha già tra le mani il primo dispositivo funzionante.

Primo prototipo

Nello specifico sembra che a inizio giugno Apple abbia iniziato la prima fase di test con il prototipo uno, nello specifico questo significa che Apple ha prodotto il primo dispositivo funzionante con all’interno l’hardware che potrebbe essere presente all’interno del dispositivo definitivo, dopo questa fase ne seguiranno altre due prima di arrivare al device completo che non verrà più modificato e verrà direttamente immesso in commercio.

Per quanto riguarda il resto, sembra che Apple abbia intenzione di far produrre gli schermi direttamente a Samsung utilizzando una tecnologia addirittura migliore dei display pieghevoli utilizzati da Samsung stessa per i suoi dispositivi, sarà presente anche una scocca completamente in titanio e il modulo fotografico sarà doppio per quanto riguarda la facciata posteriore del device.

Per il resto pare evidente che Apple stiamo muovendo con estrema cautela in modo da evitare di cadere in problematiche fastidiose da gestire, l’azienda sta infatti osservando attentamente tutte le mosse svolte precedentemente dalle altre società che hanno prodotto un dispositivo pieghevole in modo da evitare di cadere in errori banali che possano compromettere l’arrivo del dispositivo, non rimane dunque che attendere per capire come l’azienda gestirà l’arrivo del nuovo iPhone pieghevole e soprattutto il prezzo di quest’ultimo, vera incognita.