Apple: due nuove funzioni per iOS 26?

La seconda funzione interessa la gestione delle connessioni Wi-Fi pubbliche. Finora, accedere a reti in hotel, caffè o aeroporti spesso comportava il dover ripetere login e autenticazioni su ciascun dispositivo. Con tale nuova opzione, Apple introdurrebbe un sistema di sincronizzazione automatica. Una volta effettuato l’accesso su un dispositivo, le credenziali verranno condivise automaticamente su tutti gli altri dispositivi dell’utente connessi allo stesso account iCloud. Un cambiamento importante per semplificare la vita digitale degli utenti Apple.

Gurman suggerisce che tali due funzioni non siano state annunciate ufficialmente solo per ragioni strategiche e di tempistica. È possibile che Apple le integri con i futuri aggiornamenti di iOS 26, forse nella versione 26.1 attesa in autunno. O anche nella 26.2 che dovrebbe arrivare entro la fine del 2025. Non si esclude però un’implementazione più rapida, già nelle prossime versioni beta. In ogni caso, si tratta di due funzionalità che, se confermate, dimostrerebbero come Apple continua a lavorare per affinare l’esperienza d’uso dei suoi utenti. Non resta che attendere per conoscere nel dettaglio le prossime evoluzioni di iOS 26.